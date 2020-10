Wie zijn de NINA-vrouwen van het jaar? Kies mee!

Uwi, Evi en Kathleen kwamen uit de kast: “Ik maakte het nieuws bekend via Instagram. Zo wist iedereen het, met één klik”

11 oktober Vandaag, zondag 11 oktober, staat in teken van de Coming-Outdag. Het doel? Overheden wakkerschudden inzake holebi- en transgenderrechten. Benadrukken dat iedereen zichzelf mag zijn. En aandacht schenken aan mensen die openlijk willen uitkomen voor hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. Uwi, Evi en Kathleen blikken terug op hun ‘uit de kast’-moment, dat zeker niet altijd even eenvoudig was. “Hoewel ik geen fan ben van labels, heb ik eindelijk gevonden waar ik thuishoor en wie ik ben. Dan wil je niet dat mensen dat in vraag stellen. Dan wil je erkenning.”