Wie wil, die krijgt? 2 experts leggen hoe manifesteren (niet) werkt. “We kunnen de manier waarop onze geest werkt veranderen”

Het was even van de radar, maar ondertussen lijkt de wet van de aantrekking na het succes van The Secret in 2006 weer helemaal terug. Al was het idee zelfs bijna een eeuw geleden al populair dankzij het boek Think and Grow Rich van Napoleon Hill uit 1937. Inmiddels bestaan er ook heel wat YouTube-kanalen en podcasts die je de ‘law of attraction’-principes uit de doeken doen.