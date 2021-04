Wesley Sonck en vriendin Virginie Van Mol delen hun geheimen voor een goede relatie: “Mocht er tussen ons niet zoveel liefde zijn, was het al lang gedaan”

Je mag met gelijk wie ter wereld uit eten gaan: wie kies je?

Virginie: “Het klinkt melig, maar ik kies Wesley. We hebben het ontzettend druk: ik combineer twee jobs in de wereld van afslanking en antiaging, Wesley is actief in de voetbalwereld én we hebben samen vijf kinderen (Wesley heeft een dochter van 21, twee zonen van 18 en 12, Virginie heeft twee zonen van 14 en 12, red.). Om het met een bekakt woord te zeggen: onze qualitytime is schaars. Elke maandag zitten we samen met onze agenda’s en kijken we naar het labyrint van de komende week, zoekend naar een gaatje voor ­elkaar. In de week dat de vijf kinderen thuis zijn, is het soms echt happen naar adem.”