“Wat was er gebeurd dat je zo wanhopig was?” Lezeres Karin schrijft een brief aan een onbekende jongen in het station

OPROEP. NINA zoekt koppels die na hun studies zijn ingetrok­ken bij de (schoon)ouders

25 juni Na de studies een eigen woonplaats zoeken: het is niet iedereen gegeven. Jongeren willen vaak nog even sparen of profiteren van de huiselijkheid bij Hotel Mama. Maar tegelijk willen ze samenhokken met hun partner. De oplossing: als koppel intrekken bij de (schoon)ouders. Doe jij het ook? Dan zijn we benieuwd naar jouw verhaal.