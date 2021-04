Wanneer je takenlijst eindeloos lijkt: heb jij ook last van taakverlamming?

Mentaal of neergeschreven: we hebben allemaal weleens een to-dolijst in ons achterhoofd. Vervelende taakjes die we na onze werkuren moeten uitvoeren en die boven ons hoofd hangen zoals het zwaard van Damocles. De taakjes zijn simpel, toch lijkt het alsof we ze nooit gedaan krijgen. Klinkt dit herkenbaar? Auteur Anne Helen Petersen schreef er een boek over.

Het boek, getiteld ‘Over hoe millennials de burn-out generatie werden’ is een uitbreiding van een artikel dat ze in 2019 schreef. Heel wat mensen voelden zich aangesproken, want het werd in totaal 7 miljoen keer gelezen.

Taakverlamming

In het artikel beschrijft ze hoe ze onnozele, kleine taakjes steeds voor zich uit bleef schuiven. Taken die nochtans heel straight forward zijn, zoals een afspraak maken bij de dermatoloog, de auto stofzuigen, iemand opbellen, een bepaalde e-mail beantwoorden, online bestelde kledij terugsturen, naar de kleermaker gaan, je messen laten slijpen, ... Hoewel het slechts een kleine moeite kost om de taken uit te voeren, kreeg ze de lijst simpelweg nooit afgewerkt, iets wat haar op zijn beurt enorm veel stress bezorgde. Ze doopte het fenomeen ‘taakverlamming’ en gezien de vele reacties op haar artikel, was ze niet de enige die met dit probleem kampte.

De voortdurende druk om haar takenlijst af te werken bezorgde Petersen een burn-out. Ze besefte ook dat er een diepere betekenis zat achter haar eindeloze lijst: onbewust had ze de drang geïnternaliseerd om voortdurend te werken. Een conditie die volgens Petersen eigen is aan de generatie van millennials, ook wel de to do-generatie genoemd. “Hoogopgeleide millennials voelen een constante druk om zichzelf te verbeteren en op de hoogte te zijn van wat er speelt”, schrijft ze in het artikel. “Zelfs dingen die ze in hun vrije tijd doen, kunnen als een checklist aanvoelen. Van een podcast luisteren tot afspraken vastleggen, de juiste boeken lezen en sporten.”

Quote Financieel gezien lopen de meesten van ons ver achter op onze ouders toen zij zo oud waren als wij.

In het boek geeft ze hier ook een verklaring voor. “Onze ouders zijn een mix van jonge boomers en oude Gen-Xers. Zij voedden ons op in een tijdperk van relatieve economische en politieke stabiliteit. Net als bij de vorige generaties was de verwachting dat de volgende generatie beter af zou zijn dan de vorige, zowel in termen van gezondheid als van financiën. Maar nu millennials ouder worden, is die prognose onjuist gebleken. Financieel gezien lopen de meesten van ons ver achter op onze ouders toen zij zo oud waren als wij. We hebben veel minder gespaard, veel minder eigen vermogen, veel minder stabiliteit, en veel, veel meer studieschuld.” Anderzijds voelen we de drang om voortdurend te presteren, iets wat we bewust en onbewust van onze ouders meekregen. Logisch dat millennials zich voortdurend gestresseerd voelen!

