Waarom u in uw dromen nog altijd examens aflegt (stotterend of zonder broek)

Belgische app ‘Join My Bubble’ wil eenzaam­heid verhelpen in ons land

14 mei Een sociaal netwerk onderhouden in tijden van corona is niet altijd even makkelijk. Daarom werd er een applicatie gelanceerd die eenzaamheid wil tegengaan. Via Join My Bubble kan je zowel virtueel als in real life in contact komen met nieuwe mensen en samen een coronabubbel vormen. Een primeur voor ons land, want wij zijn de eersten die de app kunnen uittesten.