Waarom sommige vrouwen seksistisch zijn. "Zij zullen geen sympathie tonen voor de vrouwen in de zaak-De Pauw”

Showbizz Bekende collega’s steken vrouwen in zaak-Bart De Pauw een hart onder de riem: “Na de bagger willen we onze stem laten horen”

6:11 Heel wat acteurs, actrices en andere tv-gezichten steunen in een open brief onder de titel #streepinhetzand de vrouwen die zich burgerlijke partij stellen in de zaak-Bart De Pauw. Onder meer An Lemmens, Siska Schoeters, Marijke Pinoy, Maaike Neuville, Lien Van de Kelder, Rik Verheye, Mathias Sercu en Lauren Versnick delen het statement op hun sociale media. “Met deze brief willen we de stilte doorbreken vanuit onze sector”, klinkt het.