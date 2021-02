Waarom maakt sneeuw ons weer kinds?

Zwaar zieke NI­NA-columniste Lara Switten mag enkel in het weekend bij haar gezin zijn: “Ik hoop op een mirakel”

15 januari NINA-columniste Lara Switten (34) voert een harde strijd tegen baarmoederhalskanker. In een diepgaand interview in NINA dit weekend vertelt de wondermooie vrouw van Steffen en mama van Philippa (5), Romée (2) en Gabriel (1 maand) over hoe haar gezin het stelt, waarom ze zo openlijk haar ziekte deelt en hoe zij de voorbije weken ervoer. “Er is altijd érgens een sprankeltje hoop. Zolang de dokters me niet hebben opgegeven, hou ik me daar koppig en stevig aan vast.”