Waarom het ongeluk brengt om je kerstversiering deze week niet op te bergen

Kerstmis is voorbij en de jaarwisseling is gevierd. Voor veel mensen is het dus back to business en dat betekent in veel huizen dat de kerstdecoratie opgeruimd wordt. Een klusje waar je best niet te lang mee wacht, want dat zou ongeluk brengen.