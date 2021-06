Waarom belt bondscoach Roberto Martínez elke wedstrijddag met zijn vrouw Beth? “Onderschat de kracht van dat ritueel niet”

Op de dag van de wedstrijd belt Beth Martínez ‘s ochtends zonder fout met echtgenoot Roberto en geeft ze hem een peptalk. Het is hun vaste gewoonte. “Zo’n klein ritueel biedt een grote houvast”, zeggen mental coaches in de topsportwereld. Maar brengt het ook écht geluk op het veld? “Een speler die alles aan het toeval overlaat, zal mogelijk sneller aan zichzelf gaan twijfelen.”

De kans is zeer groot dat Roberto Martínez vanochtend in zijn hotelkamer in Sint-Petersburg aan de lijn heeft gehangen met echtgenote Beth die in Engeland verblijft met de kinderen. “Ik heb op een wedstrijddag altijd wat peptalk klaar voor Roberto. ‘You know what you’re doing, believe in yourself, just focus and we can do this.’ Na dat telefoontje moet hij zich verder voorbereiden en dat begrijp ik”, vertelde ze afgelopen weekend in onze krant. Volgens mental coach Stijn Quanten is de kracht van hun vast momentje – Roberto die de stem hoort van de persoon die het dichtst bij hem staat en die hem bemoedigend toespreekt – cruciaal.

Team Martínez

“Martínez staat elke dag voor nieuwe uitdagingen. Mannen van zijn niveau kunnen natuurlijk zeer goed om met de druk die daarbij komt kijken. Maar tussen al die spannende momenten, brengt een vaste partner de nodige rust en controle. De rol van zijn partner Beth is tijdens zo’n EK dus zeker niet te onderschatten.”

Zo’n ritueel is trouwens voor beide partijen een goede zaak, aldus Quanten. “Ook voor de partner die thuis zit of elders het EK moet volgen, is het een manier om zich meer betrokken te voelen. Op het moment dat zo’n kampioenschap begint, en hun partner wekenlang van huis is, willen zij voélen dat de andere hen ook effectief nodig heeft. In mijn werkomgeving zie ik de meerderheid van de topatleten alles sámen met hun partners beleven.”

Hoe die communicatie gebeurt – bellen, whatsappen of videocallen – is eigen aan het koppel en weerspiegelt de relatie. “Naast alle ‘moderne’ manieren zijn er vast en zeker ook partners die elke keer een lief kaartje of een brief verstoppen in de koffer. Of die een pakje laten bezorgen in het hotel waar hun partner verblijft. Kleine gebaren die op dat moment voor ‘aanwezigheid’ en verbintenis zorgen.”

Controle

Ook sportpsycholoog Kris Perquy kent de kracht van het vaste ritueel. “Het is een belangrijk onderdeel van de wedstrijdvoorbereiding. Als sportpsycholoog zit ik met atleten samen om te bekijken wat de ideale voorbereiding inhoudt en welke vaste gewoontes daar eventueel bijhoren. Dat is voor iedereen anders. Bij jonge sporters zal bijvoorbeeld contact met de ouders belangrijk zijn. In andere gevallen speelt de levenspartner vaak een grote rol. Het voornaamste doel van een ritueel is: rust creëren. In een wedstrijd kunnen er immers veel zaken gebeuren die je zelf niet onder controle hebt. Ons brein maakt daar dan al snel een negatief plaatje van: dit en dat kan er ‘mislopen’. Dat vergroot de spanning. Een vast ritueel op voorhand zorgt ervoor dat die spanning netjes in balans blijft met positieve gevoelens.”

Bijgeloof

De grens met ‘bijgeloof’, heel eigen aan de sportwereld, is erg dun. Menig sportman- of vrouw heeft zo zijn of haar eigen dingetje. Altijd spelen in dezelfde boxershort, een vaste maaltijd voor de match, een welbepaald sieraad of een handeling voor de wedstrijd, eerst de linker- en dan pas de rechterschoen aantrekken: de lijst is eindeloos. Als iets één keer gewerkt heeft, wordt dit herhaald.

Quote Een voetballer die zegt ‘op weg naar het stadion moét ik een rode wagen zien, anders speel ik een slechte match’, werkt zichzelf in de problemen. Sportpsycholoog Kris Perquy

Perquy: “Het belangrijkste is dat een ritueel of bijgelovige actie niet te complex is. Je moet het zelf onder controle hebben. Het mag niet te afhankelijk zijn van andere factoren. Een voetballer die zegt ‘als ik naar het stadion rijd moét ik een rode wagen gezien hebben, anders speel ik een slechte match’, werkt zichzelf in de problemen. Want over die rode wagen heeft niemand controle. Op dat moment zorgt een ritueel meer voor stress dan voor rust en dat kan niet de bedoeling zijn.”

Ook Ellen Schouppe, sportpsycholoog van de Belgian Cats, benadrukt dat een ritueel geen al te absurde vormen mag aannemen. “Ik heb ooit de ouders van een motorcrosser over mij gehad. Ze zagen het niet meer zitten. Ze hadden eens een witte pluim in een bos gevonden, en aan hun zoon ‘al lachend’ gezegd: ‘Dankzij die pluim ga je vandaag de race winnen’. Zo geschiedde. Sinds die overwinning stuurde die jongen zijn arme ouders voor élke race het bos in: ze moesten en zouden een witte pluim vinden. Anders zou hij niet winnen. Die mensen zijn uit wanhoop naar een pluimveehandelaar gestapt en ze hebben daar vijftig witte pluimen meegenomen.” (lachje)

“Om maar te zeggen: het is enorm belangrijk dat je je rituelen kan controleren. Eén van de Belgian Cats steekt élke wedstrijd zeven speldjes in haar haar, want het is haar geluksgetal. Dat is een ritueel dat je perfect kan controleren. Hetzelfde geldt voor een telefoontje plegen naar het thuisfront, zoals Roberto Martínez doet.”

Geluksbrenger

Of een ritueel ook écht geluk brengt op het sportveld is de grote vraag. Maar dat het impact heeft op de prestaties, staat vast. Perquy: “Als je met elf spelers aan de wedstrijd start, en elk van hen heeft zijn vast ritueel gevolgd, dan staan daar elf spelers met de overtuiging: ‘ik heb gedaan wat ik moest doen, ik ben er klaar voor, ik ben gefocust.’ Wie dat niet deed en alles aan het toeval overlaat, zal mogelijk sneller aan zichzelf gaan twijfelen of de zenuwen tijdens de match niet meer de baas kunnen. Als een paar spelers zich zo voelen, zit je als ploeg niet op het maximum van je vermogen.”

Trouwens, ook na afloop van de match hebben Beth en de bondscoach zo hun kleine vaste gewoonte: “Eerst moet Roberto praten met de spelers en de pers”, vertelt Beth. “We hebben pas contact met elkaar op het moment dat hij in zijn hotelkamer is. Als hij wat op adem gekomen is, chatten we. Vanavond laat rinkelt er dus nog ergens een iPhone ten huize Martínez. From Russia, with love.

