VUB-professor Cleo Goyvaerts (34) ontving dit jaar wereldwijd lof voor haar onderzoek naar longkanker: “Mijn vriend is mucopatiënt. Alsof het zo moest zijn”

23 november Ben je een vroege vogel of een nachtraaf? Die vraag stellen we elke week aan een bekend gezicht. Deze keer aan de beurt: Linda Van Waesberge (67), ex-manager van Clouseau en nu styliste voor tal van magazines. Elke dag staat ze rond 5 of 6 uur op – soms zelfs om 4 uur – en geniet ze op haar eentje van de zonsondergang in haar appartement in Raversijde.