Vrouwen getuigen met hashtag #genoeggezwegen over geweld in het kraambed: “Ik voelde me bijna verkracht”

9 november Ben je een vroege vogel of een nachtraaf? Die vraag stellen we elke week aan een bekend gezicht. Deze keer aan de beurt: topdokter Veerle Visser-Vandewalle (55). ‘s Avonds luilekkeren is volgens haar het beste wat er is. “Het is bewezen dat je een grotere spontane hersenactiviteit vertoont als je niets actiefs doet.”