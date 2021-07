Vriendinnen Ann en Aminatou gingen samen in therapie, 2 relatietherapeuten leggen uit in hoeverre je moet vechten voor een vriendschap

“Het verbaasde ons dat er zoveel grote, belangrijke dingen waren die we nooit met elkaar hadden besproken.” Met je beste vriend(in) naar de relatietherapeut. Een stap te ver, of net verhelderend? De Amerikaanse vriendinnen Aminatou en Ann vertellen hoe het hen heeft geholpen, wij schotelden relatietherapeuten Rika Ponnet en Sarah Hertens op deze Dag van de Vriendschap enkele prangende vragen voor. Kiezen vrienden ook in ons land voor therapie? En in hoeverre moeten we vechten voor onze vriendschap? “Hechte vriendschappen lijken sterk op een broer-zusrelatie.”