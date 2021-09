Voorproefje van NINA met vriendinnen Lize Feryn (28) en Lauren Versnick (27): “We zijn allebei gevoelsmensen met het hart op de tong”

Lauren: “Ik herinner me onze eerste ontmoeting. Drie jaar geleden. We moesten samen voor een modellenjob naar Mauritius. We zaten naast elkaar op dat vliegtuig. Dat was nog niet opgestegen of we zaten al samen te schreien. (lacht) Om één of andere reden zaten we allebei in een dipje en voelde het veilig om ons hart te luchten. We zijn als twee handen op één buik teruggekomen.”