Voorproefje van NINA met Véronique Leysen: “Ik heb nog getwijfeld of ik niet voor een studie geneeskunde zou gaan”

Amerikanen die verjaren op 9/11 vinden steun bij elkaar dankzij Facebook­groep: “Het vraagt moed om te zeggen dat je jarig bent op 11 september”

11 september Verjaren op 11 september, het is vooral in de Verenigde Staten sinds 2001 een beetje een vergiftigd geschenk. Want verjaren op een van de donkerste dagen in de geschiedenis, is er niet altijd even makkelijk. Daarom zoeken de getroffenen steun bij elkaar in een Facebookgroep. En dat helpt. “Het is een tragische dag, maar er zijn nog altijd mensen die die dag ook wat te vieren hebben.”