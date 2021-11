COLUMN. Sara Leemans schrijft over 33-jarige single Hanne: “Ochtend­boost? Het enige waar ik een ‘boost’ van krijg is het shotje tequila op vrijdag­avond”

Als er één ding is waar de 33-jarige single Hanne stikjaloers op is bij anderen, dan is het wel de kracht om op te staan. Ochtenden vindt ze een ware marteling. Om dan nog maar te zwijgen over die yogi’s met hun ‘ochtendroutines’ of die ‘powerbowls’ die je een boost moeten geven om aan je dag te beginnen. “Dat alles heeft één sterke voorwaarde waar niemand echt bij stilstaat: WAKKER ZIJN, verdomme! Daar wringt het schoentje bij mij.”

31 oktober