Voorproefje van NINA met actrice Laurence Roothooft en creatieveling Martena Duss: “Ons leven is één grote chaos”

Laurence: “Mijn allereerste gerecht maakte ik toen ik tien was: Chinese kippenballetjes in deeg, met zoetzure saus. Ik was supertrots! Ik heb als kind vooral veel zoet gebakken. Mijn moeder bakte ook veel. Als vieruurtje was er altijd wel cake of broodpudding in huis. Nu, in mijn eigen gezin ben ik vaak degene die kookt voor Tom, mijn zoon Arvo (7) en mijn pluszoon Oliver (14). Mijn lief kán koken, hoor, maar vraagt altijd: ‘Wat moet ik maken?’ Waardoor ik weer met het denkwerk opgezadeld zit. In die zin is ons kookboek een goede manier om voortaan te zeggen: ‘Vraag me niks meer. Kijk gewoon in het boek’. (lachje)