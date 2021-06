Vlak voor haar bevalling ontdekt Ellen dat ze kanker heeft. “Het besef dat het bij één kindje zal blijven, kwam heel hard aan”

COLUMN. Lara Switten (35), mama van 3 die strijdt tegen kanker: “Ik kan niet anders dan incasseren. Ik voel me geen strijder”

17 mei Lara Switten (35) werd onlangs mama van een derde kindje: zoontje Gabriel. Maar Lara heeft ook baarmoederhalskanker. Ze vertelt wekelijks in NINA hoe het met haar gaat. Ze startte recent met een nieuwe chemokuur en één ding is zeker: opgeven zal ze niet. “Ik prijs me gelukkig dat ik over een bijzonder positieve inborst beschik. Ik ben ervan overtuigd dat ik beter genees als mijn gemoed goed is. Dat houdt me recht.”