Vindt je kat het leuk om je te storen tijdens videocalls? Kattengedragstherapeut: “Dat is pure liefde”

Actrice Joke De Bruyn houdt niet zo van de nacht, want “dan komen alle duiveltjes waar je mee worstelt venijnig piepen”

18 januari Ben je een vroege vogel of een nachtraaf? Die vraag stellen we elke week aan een bekend gezicht. Deze keer aan de beurt: actrice Joke De Bruyn (39). Uitslapen kan ze niet. “Zelfs niet als ik pas om vijf uur in mijn bed beland, twee uur later sta ik al op.” Het toont maar aan hoe ze met het leven omgaat: niet gezapig, wel full force vooruit. Ze vertelt dan ook ronduit over haar blik op het leven én haar nieuwste geesteskind, de webserie ‘Brak’.