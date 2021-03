VIDEO. Dieter Coppens ontwerpt zelf ‘steunkousen’ voor Wereld Downsyndroomdag met hulp van zijn ‘Down The Road’-reisgenoten

Op 21 maart is het Wereld Downsyndroomdag. Ook dit jaar roept Eén op om die dag te vieren door twee verschillende #steunkousen te dragen, want anders zijn is dik oké. Naar goede gewoonte zetten presentator Dieter Coppens en zijn compagnons uit ‘Down The Road’ hun schouders onder de actie, maar dit keer ontwerpt Coppens zélf leuke sokken voor het goede doel.

Al sinds 2019 steunen we in ons land op 21 maart al wie het downsyndroom heeft door die dag twee verschillende sokken te dragen – #steunkousen. En al vanaf de eerste editie zijn presentator Dieter Coppens en zijn vrolijke bende uit ‘Down The Road’ de gezichten voor de campagne. Maar dit jaar gaan Coppens en co. een stapje verder.

Erg creatieve adviseurs

Wat niet verandert, is dat Eén de handen in elkaar slaat met Veritas om sokken te verkopen voor het goede doel. Wat wel nieuw is, is dat voor deze editie Dieter Coppens zelf de sokken ontwerpt. Een ervaren ontwerper is hij natuurlijk niet, dus schakelde hij de hulp in van een team erg creatieve adviseurs: Lisa, Hélène, Lore, Martijn, Kevin en Pieter, zijn zes reisgenoten uit ‘Down The Road’.

In het filmpje hieronder is te zien hoe Dieter de bollebozen om designtips vraagt voor de sokken. “Strepen!”, “Bolletjes!”, “Hartjes!”, “De kerstman!” en “Beertjes!” zijn een greep uit de suggesties. “Miljaar”, reageert Dieter, “hoe giet ik dat allemaal in een ontwerp?”

Maar het is hem gelukt. De collectie sokken van Coppens’ hand bestaat uit twee mannenparen, twee vrouwenparen en twee kinderparen, met de illustraties gesuggereerd door zijn wijze adviseurs. En met op de onderkant telkens drie pijlen, het symbool voor Downsyndroom. “Wauw, zo leuk om eindelijk het resultaat te kunnen zien!”, reageert het ‘Down The Road’-zestal. “Supertof dat we onze eigen ideeën voor het ontwerp mochten doorgeven. We kijken ernaar uit om op 21 maart samen iedereen die anders is in de bloemetjes te zetten, want dat is dik oké.”

Opbrengst gaat naar VillaVip

Per verkocht paar schenkt Eén 1 euro aan organisatie VillaVip, een organisatie die inclusieve woningen realiseert voor mensen met een beperking. In een ‘VillaVip’ wonen telkens 10 volwassenen met een beperking samen met een inwonend zorgkoppel en hun gezin. Zo krijgen ze een warme thuis waar iedereen voluit mag leven en zorg op maat kan krijgen. Oprichter Michiel Maeyaert is dolenthousiast. “Het ingezamelde bedrag zetten we integraal in om de bewoners van VillaVip-woningen nog meer te ondersteunen in hun interesses en passies. Er staan moestuinprojecten op stapel, we kopen nieuwe duofietsen aan en kijken uit naar de komst van nieuwe huisdieren. We danken Veritas, Eén, het ‘Down The Road’-team en al wie de actie steunt uit de grond van ons hart.”

Eén en het team van ‘Down The Road’ roepen alle Vlamingen op om ook dit jaar twee verschillende sokken te dragen op Wereld Downsyndroomdag. Meedoen is simpel: trek een foto van je prachtig paar en post hem online met de hashtag #steunkousen.

De kousen ontworpen door het ‘Down The Road’-team zijn vanaf vandaag, 5 maart, te koop bij Veritas.

