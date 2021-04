Verre vriend is te ver weg: pandemie hakt in aantal sporadische ontmoetingen

'Weak ties' of 'losse banden' noemen sociologen het. Mensen die in de periferie van je gevoelsleven zitten. Dat ene lid van je zaalvoetbalploeg, bijvoorbeeld, dat je alleen op vrijdagavonden zag: één match, en dan vijf pintjes leuteren. Precies op die 'weak ties' heeft de pandemie een verwoestend effect, blijkt uit onderzoek gepubliceerd in 'Harvard Business Review': "Als je twee maanden geen persoonlijk contact meer met iemand hebt, vermindert het gevoel van 'close' te zijn met 30%. Na vijf maanden is dat 80%. De pandemie duurt intussen al veel langer..." Volgens de Harvard-studie is gemiddeld 16% van onze contacten gewoon verdwenen: uit het oog - zelfs al was het maar met een half - uit het hart.