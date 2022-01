Veel mensen ‘snoeiden’ sinds de pandemie in hun vriendschappen. Psycholoog: “Niet iedereen heeft evenveel nood aan fun-contacten”

Snoeien is een term die we associëren met tuinieren, maar het werkwoord betekent ook ‘reduceren, verminderen’. En dat is precies wat heel veel mensen sinds de pandemie hebben toegepast, volgens experten, althans toch met hun sociale leven. Heel wat mensen namen - al dan niet vrijwillig - afstand van enkele vriendschappen. In het Engels spreken ze ook van ‘pruning’.

Stapje in de wereld

In plaats van elke sociale connectie te blijven voeden, focusten we ons de afgelopen twee jaar vooral op de mensen die het dichtst bij ons staan, dat merkt ook klinisch psycholoog Ann Van Cauwelaert. “De mens is een sociaal dier. We hebben er állemaal nood aan om ons verbonden te voelen op een dieper niveau. In die zin is het logisch dat we in deze onzekere tijden nog meer energie zijn gaan steken in onze allerdichtste contacten.”

Dankzij corona werd ‘Fomo’ (fear of missing out) iets uit een ver verleden, met als gevolg dat de minder sterke vriendschappen verwaterden of zelfs wegvielen. “Dat gaat dan over onze zogenaamde fun-contacten. Mensen die je niet per se heel vaak ziet, maar waarmee je eens kan gaan shoppen of waarmee je een stapje in de wereld zou zetten. Het is logisch dat we die contacten, door omstandigheden, minder goed hebben onderhouden de laatste tijd.”

Quote Introverte mensen hebben op sociaal niveau doorgaans voldoende aan hun beperkte circle of trust, terwijl extraver­ten heel veel nood hebben aan small talk en contact met veel verschil­len­de mensen. Klinisch psycholoog Ann Van Cauwelaert

Uiteraard is dat niet voor iedereen hetzelfde. Sommigen zijn tevreden met die diepe verbintenissen. Anderen hebben wel nog nood aan die fun-contacten, stelt Van Cauwelaert. “Een specifieke groep zal liever tijd investeren in diepergaande contacten, omdat dat relaties zijn die hen dieper voeden.” Het hangt allemaal af van wat jouw individuele behoefte is, en dat hangt voor een groot stuk samen met of je introvert of extravert bent. “Introverte mensen hebben op sociaal niveau doorgaans voldoende aan hun beperkte circle of trust, terwijl extraverten nood hebben aan small talk en contact met veel verschillende mensen. Voor hen zal het een stuk lastiger zijn als hun verre contacten plots wegvallen.”

Kwetsbaarheid

Snoeien hoeft als fenomeen zeker niet altijd negatief te zijn, vindt Van Cauwelaert. “Het kan je juist meer ruimte geven om te focussen op de relaties die er voor jou écht toedoen. Pas als jij iemand bent die veel voldoening haalde uit een relatie met iemand en voelt dat die band begint te verwateren, kan het wel problematisch voor jou zijn. In dat geval raad ik aan om je kwetsbaar op te stellen: durf te delen wat het met jou doet. Kwetsbaarheid is namelijk een voorwaarde voor verbinding.”

Van Cauwelaert adviseert om gewoon een berichtje te sturen naar een kennis met wie je het contact graag weer zou oppikken. “Stuur iets zoals: ‘We hebben elkaar de laatste tijd wat minder gesproken en dat vind ik jammer. Ik zou graag nog eens met je willen afspreken want ik mis onze gesprekken.’ Door je erover uit te spreken, leer je ook het perspectief van de ander beter kennen. Stel ook heel concreet voor om iets te doen, zoals gaan wandelen.”

In de mate van het mogelijke raadt van Cauwelaert ook aan om zelf ook stappen te zetten naar nieuwe vormen van connectie. “Al kan dat natuurlijk lastig zijn in deze huidige tijden. Ik weet dat Huis Van de Mens regelmatig contactmomenten organiseert in Hasselt, en ik denk dat er in elke gemeente wel zulke initiatieven zijn om verbinding te vinden met anderen.”

Ann Van Cauwelaert is verbonden aan de praktijk Kurago.

Lees ook: