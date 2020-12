Vanavond kan erg zeldzaam astrologisch fenomeen voor meer intuïtie en levendige dromen zorgen

Saturnus en Jupiter zullen vanavond op één lijn staan. De laatste keer dat de twee planeten even dicht bij elkaar stonden, was zo’n 400 jaar geleden. Noem het dus gerust een uiterst zeldzame gebeurtenis. Wij vroegen aan astrologe Nele Costers wat - als je erin gelooft - ze voor ons kan betekenen. “Dit is het perfecte moment om goede voornemens te maken.”

Twee van de grootste en helderste planeten in ons zonnestelsel, Jupiter en Saturnus, zullen vanavond dichter bij elkaar staan dan op om het even welk moment in de afgelopen vierhonderd jaar. Het astrologische fenomeen kan je waarnemen zonder speciale apparatuur zodra het donker is, vanop elke plaats in de wereld.

Grote Conjunctie

Deze gebeurtenis wordt niet enkel door astrologen, maar ook door astronomen de Grote Conjunctie genoemd. “Conjunctie (letterlijk: samenvoeging) treedt op als twee planeten die ver van elkaar staan, vanuit ons perspectief heel dicht bij elkaar lijken te staan”, zegt astrologe Nele Costers. De laatste keer dat de twee planeten zo dicht bij elkaar stonden, was in 1623. Maar de laatste keer dat het fenomeen zo goed waar te nemen was, was in het jaar 1225. “In Europa stond die tijd bekend voor het einde van de Middeleeuwse ‘Dark Ages’, het begin van de Renaissance en de uitbraken van de Plaag. Een woelige periode op cultureel en politiek vlak en de geboorte van veel ‘nieuwigheden’.”

Kortste dag, langste nacht

De astrologische gebeurtenis van vanavond luidt ook de winterzonnewende in. “Elk jaar op 21 december vindt de winterzonnewende plaats. Dat is de kortste dag en langste nacht van het jaar. Daarna lengen de dagen weer” zegt Coster. “Op 21 december zijn onze dromen levendiger en onze intuïtie en ingevingen sterker. Dit is dus hét moment voor goede voornemens waaraan je je echt zult houden.”

Nieuw jaar, nieuwe wind

“Astrologie draait om vier elementen: vuur, aarde, water en lucht. De twaalf tekens van de dierenriem horen elk bij een van die vier elementen. De vorige tweehonderd jaar heeft de Grote Conjunctie altijd plaatsgevonden in aardetekens, maar vandaag, op 21 december, zullen Jupiter en Saturnus uitlijnen in het luchtteken Waterman”, vertelt Coster.

“De Waterman is het sterrenbeeld dat symbool staat voor sociale verandering, innovatie en humanitaire inspanningen. De komende tweehonderd jaar zullen conjuncties altijd in zulke luchttekens vallen: Waterman, Weegschaal of Tweelingen dus. Dat betekent dat er een nieuwe wind door ons leven zal waaien. “

“De zwaarte die we in 2019 en 2020 ervoeren, zullen we in 2021 veel minder voelen”, gelooft Coster. “Aardetekens worden geassocieerd met aardse dingen, zoals kapitalisme. Die kenmerkten de voorbije jaren. We liepen een beetje rond alsof we opgesloten zaten in een gouden kooi. Nu Jupiter en Saturnus op één lijn liggen in Waterman, wordt een nieuw tijdperk ingeluid waarin er meer plaats is voor vernieuwende ideeën en denkbeelden. Alles zal letterlijk luchtiger aanvoelen", zegt Costers.

“Een rechtstreeks gevolg van de Grote Conjunctie is dat we zullen beseffen hoe goed en waardevol bepaalde aspecten van ons leven zijn. Anderzijds doet de kosmos ons ook reflecteren over wat we mogen loslaten. Denk aan slechte gewoontes, bijvoorbeeld. Als je niet openstaat voor verandering, kan deze periode ongemakkelijk voor je aanvoelen. Maar als je dat wel bent, kun je ongelooflijk veel vooruitgang boeken in de richting van dromen die je al lang koestert.”

“Er zullen dus heel wat grote veranderingen plaatsvinden. En toch zal Jupiter ervoor zorgen dat 2021 niet zo lastig zal zijn als 2020. Jupiter geeft wind in de zeilen en helpt een handje. Ben je ongelukkig nu of zit je niet op het juiste pad? Voel je dat je vast zit en al veel te lang te veel verdraagt? Dan kan deze nieuwe energie ervoor zorgen dat je overgaat tot verandering en je gidsen naar meer persoonlijke vrijheid. “