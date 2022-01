Van “Zo blind als De Mol” tot “Fixed that for you, John de Mol”. 10 straffe reacties op John de Mols uitspraken over ‘The Voice’-schandaal

“Beste John, het ligt niet aan de vrouwen. Groet, de vrouwen uit je bedrijf.” De werknemers van ‘The Voice of Holland'-bedenker John de Mol (66) reageren met een paginagrote advertentie in het Nederlandse dagblad AD op zijn uitspraken over het ‘The Voice’-schandaal. Ze zijn teleurgesteld dat hun baas de verantwoordelijkheid in de schoenen van de betrokken vrouwen schuift. Ook op sociale media regent het verontwaardigde reacties. “Voor (machts)misbruikers is er nergens plek. Nooit.”

In een paginagrote advertentie in het Nederlandse Algemeen Dagblad zetten de eigen werknemers van ‘The Voice of Holland’-bedenker John de Mol hem op zijn plaats. “Beste John, het ligt niet aan de vrouwen. Groet, de vrouwen uit je bedrijf.” Ze zijn teleurgesteld in zijn reactie op het grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik achter de schermen van het populaire programma. De Mol vindt namelijk dat er zowel binnen productiehuis Talpa als de productie van de show “alle mogelijkheid is om aan de bel te trekken”, maar dat “al die loketten en maatregelen kennelijk niet het gewenste effect hebben gehad”.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm De advertentie in de Nederlandse krant AD. © AD

De Mol heeft ook geen idee hoe het kan dat de verhalen van tientallen vrouwen over grensoverschrijdend gedrag bij ‘The Voice of Holland’ zo lang onder de radar zijn gebleven. “Vrouwen hebben kennelijk een soort schaamte, ik weet niet wat het is, maar ik wil me er graag in verdiepen.” Hij hoopt dat de gebeurtenissen “een voorbeeld zijn” en dat als slachtoffers “het ooit nog eens overkomt” ze geleerd hebben “onmiddellijk aan de bel te trekken en dit onmiddellijk te melden”.

Cultuurverandering

“Het zegt veel over een cultuurverandering die nodig is binnen het bedrijf, maar ook in de mediawereld en maatschappij”, klinkt het in het statement van zijn werknemers. “En vast en zeker bij meer grote bedrijven waar dit soort denkfouten nog steeds worden gemaakt door mannen met macht. Het gedrag van vrouwen is niet het probleem. En ook niet de oplossing.”

Ook op sociale media regent het verontwaardigde reacties. Onder de hashtags #boos, #thevoiceofholland en #johndemol deelt bekend en minder bekend Nederland hun mening, en ook aan onze kant van de grens laat de hele situatie niemand onberoerd. Wij pikten er tien opvallende boodschappen uit.

1. “Fixed that for you, John de Mol”

Op Instagram helpt de Nederlandse journaliste Eva Breda John de Mol een handje om gepaster te reageren.

2. “Een zedendelinquent geef je geen carte blanche”

Ook de Nederlandse zangeres en presentatrice Do, die onder meer het duet ‘Voorbij’ opnam met Marco Borsato, haalt fel uit naar John de Mol in een Instagram Story.

“Beste John, begrip dat je volstrekt in de war en door elkaar bent geschud. Wij allemaal. Het is niet mis wat daar aan beschuldigingen over tafel vliegen. Maar eerlijkheid gebiedt me toch wel te zeggen: je begrijpt er helemaal niks van. Jouw eigen zwager, geen machtsposities in jouw ogen… Kom op! Al twintig jaar weet een ieder dat hij vunzige teksten als confetti de lucht inschiet en als hij de kans krijgt heel veel verder gaat. Na zijn eerste fout had er ingegrepen moeten worden. Een zedendelinquent geef je geen carte blanche.”

Ze neemt het ook op voor de kandidaten: “Het is misselijkmakend dat kandidaten die zich wanen in een vertrouwde omgeving zo misbruikt worden door een stel smerige, omhooggevallen machtsmisbruikende schooiers die niet met hun poten van anderen af kunnen blijven. Niet te vergeten hoeveel jonge jongens, in de ontdekking van hun seksuele geaardheid, gepakt worden door gay mannen uit het vak. Bah bah bah! Je moest je schamen te zeggen dat slachtoffers aan de bel moeten trekken.”

Volledig scherm © Instagram @thisisdo

3. “Zo blind als De Mol”

Een woordspeling die ik niet kan laten liggen, dacht de Vlaamse illustrator Margot ongetwijfeld: “Zo blind als de Mol”. Ze tekende John de Mol, Ali B, Jeroen Rietbergen en Marco Borsato.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

4. “Dit is doodeng”

Amsterdams schrijver Maartje Luif, die al werkte voor verschillende Nederlandse en Belgische media, legt in haar tweet de vinger op de wonde.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

5. “Voor (machts)misbruikers is er nergens plek. Nooit”

Op Instagram maakt And C, het mediamerk van Nederlands actrice, musicalster, presentatrice, zangeres en televisieproducent Chantal Janzen, een krachtig statement. “Voor (machts)misbruikers is er nergens plek. Nooit”, is de eerste zin van de caption bij hun Instagrampost. Met daaropvolgend een duidelijke boodschap aan John de Mol: “Zorg daarbij op z’n minst voor een veilige (werk)omgeving waarin iedereen het gevoel heeft dat-ie z’n mond überhaupt kán opentrekken.” Ze delen ook de gegevens van Slachtofferhulp Nederland, Mind Korrelatie en het Centrum voor Seksueel Geweld.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

6. Het probleem in 10 afbeeldingen

“Mag ik even het hele probleem in tien afbeeldingen uitleggen?”, vraagt de Nederlandse online marketeer Carolien Karsten. De tien videostills van gesprekken met John de Mol en met Willy van Berlo van het Nederlands kenniscentrum voor seksualiteit en seksuele gezondheid Rutger, maken pijnlijk duidelijk dat John het niet helemaal begrepen heeft.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Carolien Karsten (@carolienkarsten) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

7. “Als deze test te moeilijk is, ga dan in quarantaine”

Vrouwen die aan de alarmbel moeten trekken? Niets van, vindt schrijver Paul Baeten. Beter meteen de oorzaak aanpakken, zo moet hij gedacht hebben. Wat kan wel, en wat vooral niet? Hij maakte een test met vier stellingen, waarbij je moet schrappen wat (echt) niet past. Te moeilijk? Paul Baetens onverbiddelijke conclusie: ga in quarantaine.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

8. De lessen op een rijtje

Schrijver en scenarist Elisabeth Baeten deelt op haar Instagrampagina lessen die we kunnen trekken uit het ‘The Voice of Holland’-schandaal. Ze maakt een lijstje voor vrouwen, maar ook voor mannen. Iets met nagels en koppen.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

9. “Alle #MeToo ten spijt, we zijn nog steeds ver af van die gelijkwaardigheid”

Belgisch actrice, cabaretière, schrijfster en zangeres Els De Schepper geeft de vrouwelijke medewerkers van John de Mol groot gelijk. “Gisteravond eveneens met stijgende verbazing gekeken naar de ‘BOOS’-uitzending op YouTube en de reactie van John de Mol”, schrijft ze op haar Instagrampagina.

In de caption vat ze het probleem samen. “Vrouwen worden door sommige (lees: niet alle) mannen geobjectiveerd, neergehaald, gereduceerd tot hun ‘vogelbaarheid’ en niet gezien als volwaardige mensen. Alle #MeToo ten spijt, we zijn nog steeds ver af van die gelijkwaardigheid. Ik heb mezelf altijd hoog in het vaandel gedragen en – toen mijn ‘houdbaarheidsdatum’ nog lang niet overschreden was – herhaalde malen nee gezegd tegenover mannen die me een job wilden aanbieden als ik maar even ‘lief’ was... Ik heb me steeds opnieuw afgekeerd van zulke praktijken. Wat inderdaad geleid heeft tot het verliezen van sommige jobs. Maar liever dat dan me misbruikt te voelen.”

Ze wil zeker niet alle mannen over dezelfde kam scheren. “De lieve mannen die doorheen de jaren wél in mijn privé- en werkomgeving zijn gekomen, hebben me bewezen dat respect voor elkaar en tussen de sekses iets is dat bestaat én kan gecultiveerd worden. Dus dames in Nederland en ook hier in Vlaanderen, dank om dit zo openbaar te stellen en op te komen voor de waardigheid van vrouwen én mannen... en dank aan alle mannen die respect voor vrouwen wél hoog op hun prioriteitenlijst hebben staan.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

10. “For God’s sake, victimblaming is de reden dat vrouwen zwijgen”

Loubna Khalkhali, die getrouwd is met filmregisseur Adil El Arbi, deelde enkele Stories over ‘Boos: The Voice’, en de reactie die John de Mol gaf op de beschuldigingen aan het adres van Ali B, Jeroen Rietbergen en Marco Borsato. Haar eindconclusie? “In plaats van te zeggen dat vrouwen moeten praten, zeg dat mannen hun handen thuis moeten houden. Victimblaming is de reden waarom vrouwen zwijgen for God’s sake.”

Lees ook:

Herbekijk ook: John de Mol reageert bij onlineprogramma BOOS