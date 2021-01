Van vrijen met je ex tot vliegen: de betekenis van je dromen volgens een psychotherapeut

“Dromen zijn onze bondgenoten”, klinkt het in Ontdek wat dromen je vertellen. De Britse psychotherapeut en droomexpert Rosie March-Smith omschrijft dromen in haar nieuwste boek als wonderbaarlijke vrienden die ons vertellen wie we zijn en waarom we hier zijn. “Dromen weten oude vrienden te vinden die kilometers van ons verwijderd zijn. Ze kunnen gebeurtenissen voorspellen én advies geven. Dromen zijn wijze leermeesters, ook al lijken ze soms verwarrend of nemen ze de vorm aan van nachtmerries.”