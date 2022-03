Van daten volgens je sterrenbeeld tot carrière-advies van de planeten: 5 nieuwe inzichten over astrologie

Volgens de stand van de zon is de lente vandaag al aangebroken. Niet toevallig is het dan ook de Internationale Dag van de Astrologie. Meer en meer mensen zijn betoverd door de samenhang tussen het leven op aarde en de stand van de planeten en sterren. Wil jij weten hoe je date volgens je sterrenbeeld of je geboortehoroscoop berekent? Vijf nieuwe inzichten op een rij. “Het eerste wat ik doe als ik interesse heb in iemand, is vragen wanneer hij is geboren, waar en om hoe laat.”

1. Astrologie is populairder dan ooit

Denk jij bij het woord horoscoop ook aan korte slagzinnetjes bij de sterrenbeelden op de laatste pagina van magazines? Astroloog Michael Van den Bossche noemt het al lachend ‘kookboekastrologie’: ze gaan alleen over je sterrenbeeld (zonneteken) en zijn zo simplistisch dat ze afbreuk doen aan de volledige horoscoop.

Die volledige astrologische puzzel is een birth chart, of geboortehoroscoop. Zo’n birth chart toont puur objectief hoe héél het hemelgewelf eruitzag op het moment van je geboorte. De stand van ál onze planeten en de maan inclusief. “Wil je ermee aan de slag en laat je je birth chart lezen door een professional of probeer je er zelf wijs uit te worden, dan kan je het vergelijken met een stafkaart van jezelf. Hij weerspiegelt je karakter, je verleden, je dromen en wat je motiveert”, schrijft Carole Taylor in haar boek ‘Astrologie’.

Quote Astrologie is zo populair omdat steeds meer mensen bewust in het leven staan. Het is een manier om jezelf te leren kennen. Astroloog ­Michael Van den Bossche

Precies die diepgaandere vorm van astrologie is populairder dan ooit. Filosoof en hoogleraar wijsbegeerte Johan Braeckman wijt het succes aan onze behoefte aan orde en patronen. “Die bieden een vorm van veiligheid, controle en voorspelbaarheid”, zegt hij. “Astrologie is zo populair omdat steeds meer mensen bewust in het leven staan”, vindt astroloog ­Michael Van den Bossche. “Het is een manier om jezelf te leren kennen.”

2. Meer mensen zoeken heil in astrologie als leidraad bij belangrijke levenskeuzes

“Het staat in de sterren geschreven.” Neem dat gerust letterlijk: steeds meer mensen kijken naar de planeten om te achterhalen of ze matchen met hun partner of om advies in te winnen over hun carrière. Sommigen baseren zich er zelfs op om een zwangerschap te plannen.

Quote Pas op: ik ben geen voorspel­ler. Ik heb geen glazen bol. Maar ik kan checken of er ruimte is voor een nieuwe liefde of carrière-opportuni­teit. Astrologe Cato Vermeulen

Klanten komen niet alleen aankloppen om terug te kijken naar het verleden, maar ook voor een blik op het heden en de toekomst, zegt astrologe Cato Vermeulen, die zelf een software ontwikkelde om birth charts te achterhalen. “Dat gebeurt via transit readings. Dan kijk ik op welke manier de planeten vandaag en de volgende weken of maanden bewegen. Pas op: ik ben geen voorspeller. Ik heb geen glazen bol. Ik kan niet zeggen hoe je echtgenoot zal heten of wat je droomjob is, maar ik kan wel checken of er ruimte is voor een nieuwe liefde of carrière-opportuniteit.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Steeds meer mensen daten volgens hun sterrenbeeld. © Getty Images/Westend61

3. Steeds meer mensen daten volgens hun sterrenbeeld

Voor menig millennial en Gen Z’er is het de normaalste zaak van de wereld: daten volgens je sterrenbeeld. “Het eerste wat ik doe als ik interesse heb in iemand, is vragen wanneer hij is geboren, waar en om hoe laat”, lacht astrologe Cato Vermeulen. “Die gegevens heb ik nodig om een geboortehoroscoop te berekenen.”

Quote De app The Pattern is ideaal voor mensen die interesse hebben om zichzelf en de ander beter te leren kennen zonder voorkennis van astrologie. Astrologe Cato Vermeulen

Mensen die niets van astrologie kennen, kunnen bijvoorbeeld de gegevens van hun lover in spe heel eenvoudig ingeven in de (gedeeltelijk) gratis app The Pattern. “Ik ben grote fan van The Pattern omdat het astrologie uitlegt op een eenvoudige, accurate en diepgaande manier”, aldus Cato. “Ideaal voor mensen die interesse hebben om zichzelf en de ander beter te leren kennen zonder voorkennis van astrologie.” Zo laat deze app je toe om naast je eigen profiel, het profiel aan te maken van een (potentiële) partner zodat de app die twee met elkaar kan vergelijken. De app zegt je vervolgens op welke vlakken jullie het sterkst verbonden zijn, wat je van elkaar kan leren, waar jullie groeipotentieel ligt, enzovoort.

“Wanneer wij, astrologen bekijken welke astrologische raakvlakken een koppel heeft, maken we gebruik van een synastrie”, legt Cato uit. Synastrie is een tak binnen de astrologie die compatibiliteit van relaties onderzoekt. “Binnen deze techniek leggen we de geboortehoroscopen van beide partners op elkaar.”

Er zijn enkele zaken waar de astrologen zeker op letten bij het lezen van zo’n synastrie. Hier lees je welke, voor wie zich al aan wat geavanceerdere astrologie wil wagen. (+)

4. Deze sterrenbeelden halen het gekste in je naar boven

Weten met wie het totaal niét zal klikken op romantisch vlak, tot daaraan toe. Maar welke sterrenbeelden halen je gekke, onverwachte kant naar boven? Je hoeft niet zelf aan de slag te gaan met je geboortehoroscoop, wij vroegen NINA-astrologe Esther Van Heerebeek-Spijkers welke astrocombinaties zich in elkaars bijzijn helemaal kunnen laten gaan. Tipje van de sluier: “De Boogschutter weet de huiselijke Kreeft te overhalen om iets nieuws te ondernemen.”

5. ‘Human Design’: de opvolger van de horoscoop

Nu de birth chart geen ver-van-ons-bed-show meer is, maken ook alternatieve instrumenten hun opmars. Op sociale media zijn aanhangers vol lof over Human Design, een bijzonder complex systeem dat ontwikkeld werd om je eigen gedrag beter te begrijpen. Het bestaat uit een persoonlijke ‘kaart’ met nummers, pijlen en symbolen.

Quote Wij geloven dat je aura informatie bevat. Over jou, je kwalitei­ten en hoe je relaties met anderen aanpakt en beleeft. Marije Elles, Human Design Mentor

Volgens Marije Elles, een zogenoemde Human Design Mentor, gaat het vooral over energie. “Je hebt vast al eens iemand horen spreken over een aura, dat is een energieveld dat om je heen zit”, zegt ze. “Wij geloven dat je aura informatie bevat. Over jou, je kwaliteiten en hoe je relaties met anderen aanpakt en beleeft.”

In eerste instantie lijkt Human Design veel weg te hebben van een horoscoop, want je persoonlijke ‘chart’ of kaart wordt bepaald door het tijdstip en de plaats van je geboorte. En net zoals bij astrologie stellen critici zich ook vragen bij de wetenschappelijke grond ervan. Hoe het ook zij: waar een horoscoop vooral gaat over persoonlijkheidskenmerken en grote thema’s in je leven, zou je Human Design nog concreter kunnen toepassen. Hoe? Hier leggen experten het voor je uit. (+)

Lees ook: