Uwi, Evi en Kathleen over holebi- en transfobie: “Ouders van een leerling hoopten dat ik me zou laten reinigen van mijn homoseksualiteit”

Wanneer je takenlijst eindeloos lijkt: heb jij ook last van taakverlam­ming?

27 april Mentaal of neergeschreven: we hebben allemaal weleens een to-dolijst in ons achterhoofd. Vervelende taakjes die we na onze werkuren moeten uitvoeren en die boven ons hoofd hangen zoals het zwaard van Damocles. De taakjes zijn simpel, toch lijkt het alsof we ze nooit gedaan krijgen. Klinkt dit herkenbaar? Auteur Anne Helen Petersen schreef er een boek over.