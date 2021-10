UITGETEST. Redactrice Fleur stapt over op een klassieke wekker. Slaapexpert legt uit waarom je gsm uit de slaapkamer bannen een goed idee is

Praten in onze slaap: waarom doen we het en betekent het iets? Een slaapthera­peu­te licht toe. “Het heeft niks te maken met dromen”

7 juli Het is midden in de nacht. Jij ligt wakker, wanneer je partner plots al slapend een paar woorden bazelt. Oren spitsen! Wie weet welke geheimpjes je opvangt. Of is dat nutteloos? Slaaptherapeute Annelies Smolders begeleidt ‘slaappraters’. Soms is ze er zelf ook eentje. “Sporadisch geef ik ’s nachts luidop een stukje van mijn lezing.” Ze legt uit waarom we praten in onze slaap, wat de betekenis is van wat we zeggen en hoe je ervan af raakt als het te vaak voorkomt. “Het is een teken dat er iets schort aan je nachtrust.”