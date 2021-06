UITGETEST. Eindredacteur Geertrui neemt deel aan 3 initiatieven die vrouwen samenbrengen: “Rond het kampvuur voelen we een innige verbondenheid”

Acteur Nico Sturm over de switch van gulzige nachtraaf naar genietende avondmens: “Niet willen gaan slapen is eigenlijk altijd willen blijven doorleven, hè”

17:15 Ben je een vroege vogel of een nachtraaf? Die vraag stellen we elke week aan een bekend gezicht. Deze keer aan de beurt: acteur Nico Sturm. Naar advies van acteur Marc Van Eeghem (die in 2017 overleed) transformeerde hij van een nachtraaf in hart en nieren tot iemand die zorg draagt voor zichzelf. “Marc heeft mijn ‘minder gulzig zijn’ mee in gang gezet. Ik heb een slaaproutine ingebouwd en nadat ik opsta, mediteer ik om mijn rusttijd nog wat te verlengen.”