Twee LGBTQ+-moslims over hun zoektocht naar (zelf)acceptatie: “Niemand zou moeten kiezen tussen geloof of geaardheid”

Psycholoog over de voor- en nadelen van zelf­hulpapps: “Een jaarabonne­ment kost amper 60 euro, minder dan één sessie bij een therapeut”

16 april Anno 2021 komen mensen er vaker openlijk voor uit als ze zich niet goed in hun vel voelen.“Mensen durven meer hulp te zoeken dan vroeger en zijn daar ook open over”, stelt klinisch psycholoog Tom Van Daele. Het enige probleem: er zijn ellenlange wachttijden voor therapie en het prijskaartje is niet min. Dus schieten zelfhulpapplicaties als paddestoelen uit de grond. Sommige mensen lijken hiermee geholpen. Is het echt een goed alternatief, of is het toch oppassen geblazen? Psycholoog Tom Van Daele licht toe.