Tv-maker Kobe Ilsen is graag vroeg uit de veren om te verbouwen: “Tijdens de eerste lockdown deed ik maanden niets. Dat vond ik heftig”

TV Kobe Ilsen vertaalt radiopro­gram­ma ‘#weetikveel’ naar tv: "Rondsprin­gen met een pluim in m'n achterste, dat is niks voor mij"

22 februari Corona hakte er aanvankelijk fors in bij Kobe Ilsen (39), want plots zat hij zonder werk thuis. Maar de presentator maakte van de nood een deugd: hij vond met Sara een lief met wie hij straks wil trouwen, kocht een huis dat hij aan het verbouwen is én vertaalde zijn zomerse Radio 1-programma '#weetikveel' naar televisie. "Een entertainer ben ik niet. Het moet ergens over gaan."