Trotse mama Anne op Wereld Downsyndroomdag: “Roxane kan zoveel meer dan ik had durven dromen”

Anne Eeckels (61) runt lunchbar Bits N Bites en stelt er tien medewerkers te werk met een beperking, van down tot autisme. In dat team zit ook Annes dochter Roxane (28): ze bedient met trots de klanten en helpt bij de boekhouding. Op Wereld Downsyndroomdag praten moeder en dochter over hun mooie project en hun bijzondere band. “Tegenwoordig weten ouders al vroeg of ze een kind met down verwachten. Stiekem ben ik blij dat ik jaren geleden die kennis niet had.”

De eerste jaren na de geboorte van Roxane leefde Anne in ontkenning. “Toen ik van de dokters te horen kreeg dat mijn dochter ter wereld was gekomen met het syndroom van Down, zorgde dat voor veel verdriet. Ik hield zielsveel van Roxane en wilde zoals iedere ouder dat alles goed met haar ging. In een poging om die trieste gevoelens weg te duwen vluchtte ik in mijn job als beursmakelaar.”

“In Brussel had ik tijdens mijn middagpauze keuze uit tal van hippe eethuisjes en restaurants, maar in Kontich was er helemaal niks”, vertelt Anne. “Zo ontstond stilaan het idee om zelf een lunchbar uit de grond te stampen. Oorspronkelijk was het nooit mijn idee om mensen met een beperking te werk te stellen. Wat ik wel van bij het begin heel belangrijk vond, was dat Roxane zich hier thuis voelde, en dat ze na de schooluren in de zaak haar huiswerk kon maken.”

Anne en Roxanne.

“Ze was hier altijd, en zowel de klanten als het personeel kenden haar bij naam. Die inclusiegedachte is er dus altijd geweest, maar het idee ontstond pas toen we klanten over de vloer kregen die ook een dochter met het downsyndroom hebben, Eva. Ze vertelden dat het de grote droom van Eva was om in de horeca te werken. Wij besloten haar een kans te geven, en ondertussen is Eva hier al achttien jaar, net zoals Anthony, die een mentale beperking heeft.”

Onze perceptie over Down is veranderd

“Het team groeide met de jaren”, vertelt Anne, “en toen Roxane op haar achttiende afstudeerde, leek het bijna logisch dat ook zij hier aan de slag zou gaan. Vandaag hebben we een team van tien medewerkers met een beperking, gaande van down tot autisme, die hier afwisselend aan de slag zijn. Het zijn mensen die op een andere plek moeilijk zouden kunnen functioneren, maar hier zijn ze een fantastische hulp.”

Quote In het begin durfden klanten niet binnen te komen, omdat ze niet goed wisten hoe ze met ons personeel moesten omgaan Anne

“Het heeft een tijd geduurd voor de klanten gewend waren aan onze medewerkers. Ze vonden het prima dat Roxane hier aan een tafeltje zat, maar bediend worden door ­iemand die ­anders is, gaat voor sommigen een stapje te ver. In het begin durfden klanten niet binnen te komen, omdat ze niet goed wisten hoe ze met ons personeel moesten omgaan. We hadden er zelf ook weinig over gecommuniceerd. Ondertussen is het iets waar we trots op zijn en dat we luid verkondigen op onze website en sociale media. Mensen komen er speciaal voor naar Kontich afgezakt.”

“In 2001 richtte ik samen met enkele ­andere ouders de vereniging Downsyndroom Vlaanderen op, waarmee we gezinnen ondersteunen en bewustmaking willen creëren. Maar door films als ‘Le Huitième Jour’ en vooral het programma ‘Down the road’ is de perceptie over mensen met het syndroom van Down nu veranderd. De vooroordelen zijn verdwenen, en klanten reageren nu gecharmeerd als ze bediend worden door iemand met een beperking.”

“Mama, niet vergeten dat je het voor ons doet, hè!”

Roxane: “Ik kan alles in de zaak. Ik sta achter de kassa, bedien de klanten, maak koffies, en ik help zelfs mee met de boekhouding. Daar ben ik mee begonnen toen mama een tenniselleboog had en niet meer met de computer kon werken. Zij leerde mij elektronische betalingen te doen van de ­facturen. Ik kan goed lezen, schrijven en bestellingen opnemen met de tablet. Het werk in de horeca is soms vermoeiend, maar ik zou niks anders willen doen. Het enige wat ik soms moeilijk vind, is omgaan met ­lastminuteveranderingen. Ik weet graag op voorhand wat mijn taken zijn.”

Quote Als ik zie waar Roxane nu staat, kan ik alleen maar trots zijn. Ze kan zelfstan­dig haar plan trekken en ging vorig jaar samenwonen met haar vriend Anne

Anne: “Roxane is enorm stressbestendig. We zijn als moeder en dochter heel erg op elkaar ingespeeld. We hebben amper woorden nodig om elkaar te begrijpen. We zijn ook heel eerlijk tegen elkaar en winden er geen doekjes om als we iets te zeggen hebben. Dat zorgt ervoor dat er zelden spanningen zijn tussen ons. Roxane kan zoveel meer dan ik ooit had durven dromen. Toen ze geboren werd, had ik amper verwachtingen door alle doemverhalen die ik te horen kreeg. Als ik zie waar ze nu staat, kan ik alleen maar trots zijn. Ze kan zelfstandig haar plan trekken en is vorig jaar zelfs gaan samenwonen met haar vriend.”

Roxanne en Evert.

Roxane: “Ik heb Evert leren ­kennen in de zaak. Hij begon bij ons te werken nadat zijn broer hier was komen ontbijten, en van het ene kwam het andere. Ondertussen zijn we acht jaar samen en wonen we met ons tweetjes boven de zaak, waar we dicht bij het werk zijn en mama ons af en toe nog een ­beetje kan helpen. Mijn eerste grote droom was om bij mama in de zaak te mogen werken, en mijn tweede grote droom is om op mijn dertigste met Evert te trouwen. Hij heeft het mij al een paar keer ­gevraagd om te oefenen. Verliefd zijn is het leukste wat er is!”

Anne: “Evert is een deel van de familie geworden. ­Wanneer ik het heel druk heb of onder veel stress sta, zegt Roxane al lachend tegen mij: ‘Mama, niet vergeten dat je het voor ons doet, hè!’ Daarmee slaat ze de nagel op de kop. Want vergis je niet, onze manier van werken vraagt veel van mij en de andere medewerkers. Je hebt vooral eindeloos geduld nodig, en dat is iets wat in de horeca op drukke momenten weleens ontbreekt. Soms kan ik door de stress uit mijn vel springen, maar ik zeg daarna altijd sorry.”

Quote Je vindt nergens medewer­kers die zo gemoti­veerd zijn als zij. En ik krijg ook steun van Roxane op moeilijke momenten Anne

“Het omgaan met ons personeel vraagt veel tijd en energie, maar het enthousiasme en de dankbaarheid die ik daarvoor terugkrijg zijn onbetaalbaar. Je vindt nergens medewerkers die zo gemotiveerd zijn als zij. En ik krijg ook steun van Roxane op moeilijke momenten. Ze zal het niet altijd verwoorden, maar ik weet dat ik op haar kan rekenen als het nodig is.”

“Blij dat ik de keuze niet had”

Anne: “Ik wil nog een tijdje doorgaan, maar ik zou liegen als ik zeg dat het altijd gemakkelijk is. Ik hoop vurig dat we een manier vinden om de filosofie achter Bits N Bites niet verloren te laten gaan, want niet alleen Roxane en Evert, maar ook de rest van de ploeg wil hier heel graag blijven. Ik zou het erg spijtig vinden als ik hen moest teleurstellen. Zij hebben mij al zoveel teruggegeven, die band is onbetaalbaar.”

Anne en Roxanne.

“Bij Downsyndroom Vlaanderen krijg ik soms vragen van ouders die tijdens de zwangerschap ontdekt hebben dat ze een kind met down verwachten. Tegenwoordig ­bestaat de kans om dat nog vroeger te weten te komen, en die wetenschap brengt soms hartverscheurende keuzes met zich mee. Stiekem ben ik blij dat ik jaren geleden die keuze nog niet had. Misschien had ik daardoor het allermooiste in mijn leven misgelopen. Ik kan me niet voorstellen hoe mijn bestaan er zonder mijn fantastische dochter had uitgezien. Ze heeft me zoveel geleerd. Ik zou haar voor geen geld ter wereld willen missen.”

Roxane: “Bij mama in de zaak werken is het liefste wat ik doe. Naast hiphopdansen, dat vind ik ook superleuk. (lacht) Mijn allergrootste wens is om dit voor altijd te ­kunnen blijven doen!”

Wie ook eens bezoekje wil brengen aan de zaak van Anne, vindt alle info op bitsnbites.be. Wie de vereniging Downsyndroom Vlaanderen wil steunen, kan terecht op: downsyndroom.eu.

