Trix heeft meer dan 35 tattoos: “Enkel mijn gezicht en hals wil ik vrij houden, net als mijn borsten.” Zo verzorg je ‘inked skin’ het best

Na amper 3 jaar trainen, kwalifi­ceer­de Mieke (38) zich voor de Olympische Spelen: “Er zit een grote onrust in mij”

31 mei Ben je een vroege vogel of een nachtraaf? Die vraag stellen we elke week aan een bekend gezicht. Deze keer aan de beurt: Mieke Gorissen (38). Je kan haar gerust een indrukwekkende laatbloeier noemen. Recent plaatste ze zich voor de marathon op de Olympische Spelen in Tokio, terwijl ze nog maar een paar jaar geleden begon met lopen. “Niets doen kan ik niet. Ik heb die uitlaatklep nodig. Lopen is dat voor mij. En sokken breien ontspant me ook.”