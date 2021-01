Tot een op de twee heeft het mentaal moeilijk in coronatijden

Therapie blijft voor veel Belgen onbetaal­baar, met zware gevolgen. Evelien (30): “Ik krijg 120 euro per jaar terugbe­taald. Daar ben ik 1 maand mee geholpen”

21 januari Onze mentale gezondheid is belangrijker dan ooit. Maar terwijl we nieuwsberichten lezen over jongeren die massaal in de put zitten of burn-outs die de pan uit rijzen, blijft therapie onmenselijk duur. Zo’n 55 euro om een uurtje te praten met een psycholoog? Toch maar niet, denken we dan. Of we kunnen niet anders en betalen ons blauw. Evelien Chiau (30) betaalt al tien jaar therapie en vertelt hoe die financiële last alles nog zwaarder maakt. “Onze overheid ziet mensen lijden en zelfmoordcijfers stijgen. Waarom grijpt ze niet in?”, vraagt ze zich af. Margot Cloet van Zorgnet-Icuro treedt haar bij. “Een psycholoog moet veel toegankelijker worden.”