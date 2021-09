Tom Eerebout, de Vlaamse stylist van Lady Gaga: “Ik heb haar eens een avond uitgebreid getroost toen ze een zware angstaanval doormaakte”

“Wanneer ik ’s morgens de eerste tram door de straat hoor rijden denk ik: Nu moet ik echt gaan slapen.” Ben je een vroege vogel of een nachtraaf? Tom Eerebout, stylist van onder anderen Lady Gaga en Hooverphonic, is duidelijk dat laatste. Hij vertelt over zijn man Joost, een ochtendmens, zijn zelfzorgroutine en zijn werk. “In het Sportpaleis droeg Lady Gaga haar nummer The Edge of Glory aan me op.”

Wie is Tom? • 32 jaar, geboren op 19 februari 1989

• is getrouwd met Joost Vandebrug, een Nederlandse kunstfotograaf en filmmaker. Samen hebben ze drie honden: Joey, Woest en Bruno

• is de stylist van onder anderen Lady Gaga, Hooverphonic en Sylvie Kreusch

• bracht op 16 september een eerste zonnebrillencollectie in een collab met Komono

• slaapt gemiddeld 8 uur per nacht, gaat meestal slapen rond 1 uur

“Ik ben altijd al een nachtraaf geweest. Als kind ging ik nooit vroeg slapen en ik stond nooit om zes uur ’s morgens aan het bed van mijn ouders. Alleen op zondag stond ik om 11 uur op voor Schuif Af. Ik voel me ’s avonds het meest ontspannen, de wereld wordt stiller en rustiger. Ik hou van de duisternis, ik haal er inspiratie uit.”

Volledig scherm Tom Eerebout © Nathalie Samain

“Ken je het nummer van Jenny Wilson, Balcony Smoker? You’re standing there again … een sigaretje aan het roken, aan het rondkijken. Dat beschrijft perfect hoe ik mij voel. ’s Avonds voelt alles ook intiemer. Ik heb pas voor het eerst in twaalf jaar een tv, maar ik kijk nauwelijks. Ik neem liever tijd voor mezelf. Ik brand mirre, steek kaarsen aan, neem een bad, drink een glas wijn … Ik zit door mijn werk vaak op LA-time en dan speelt mijn jetlag ook mee.”

“Wanneer ik ’s morgens in ons huis in Antwerpen de eerste tram door de straat hoor rijden, vind ik dat aangenaam – het doet me terugdenken aan de kustttram uit mijn jeugd – maar tegelijk denk ik: ‘Nu moet ik echt gaan slapen’. Als kind keek ik vanuit mijn slaapkamer elke avond naar de vuurtoren. Het licht en dat repetitieve geluid dat de toren maakte werkten geruststellend.”

Honden als kinderen

“Mijn man is een ochtendmens. Hij kan weleens kwaad worden wanneer ik weer eens te lang in bed blijf liggen en toch werkt onze combinatie goed. Zo doet hij de ochtendshift met onze honden en ik de avondshift. Mijn man en ik beschouwen die dieren als onze kinderen. Joost en ik zijn dertien jaar samen, waarvan negen getrouwd. We zagen elkaar voor het eerst op Koninginnedag in Amsterdam maar het was geen liefde op het eerste gezicht. Ik kende zijn werk als fotograaf en studeerde toen zelf fotografie. We vonden elkaar terug op MySpace maar er was nog een lange avondwandeling en drie maanden daten nodig voor er een kus werd gegeven. Het verliep erg oldschool.”

Quote Ik heb mijn momenten alleen nodig. Ik ben een introvert persoon, waardoor ik soms arrogant overkom. Tom

“Ons huis in Normandië – een 16de-eeuwse boerderij – is mijn absolute droomplek. Ik verbleef er met zangeres Sylvie Kreusch op het moment dat de eerste lockdown werd afgekondigd. Twee weken werden drie maanden. Die afzondering heeft me veel deugd gedaan. Ik heb mijn momenten alleen nodig. Ik ben een introvert persoon, waardoor ik soms arrogant overkom. Sociaal zijn – ook tijdens het werk – vraagt veel van mij, ik moet me daarvoor opnieuw kunnen opladen. ’s Avonds de tijd nemen voor mezelf is mijn manier om het allemaal te doen lukken.”

Volledig scherm Tom Eerebout © Nathalie Samain

“Ooit had ik een zware depressie. Ik ben zelfs een tijdlang suïcidaal geweest, zo rond 2014-2015. Ik ben eruit geraakt dankzij cognitieve gedragstherapie. De therapeut vroeg me om tien dingen op te schrijven waar ik van kan genieten en wanneer ik me slecht voelde, moest ik verplicht een van die dingen doen. Bij mij was dat Edge of Seventeen van Stevie Nicks opzetten of gaan wandelen aan de Tower Bridge in Londen, waar ik toen woonde. Je hersenen herkennen die activiteit als ‘aangenaam’ en je gevoel volgt. Je slecht voelen gaat ook altijd weer voorbij.”

De schaamte voorbij

“Ik vind het belangrijk om over mentale problemen te praten. Het is niets om je over te schamen. Ik heb zelf ook nog altijd problemen en voel me ook niet elke dag even goed en dat is oké. De regering heeft nog veel werk op het vlak van mentale gezondheid. Het doet bijvoorbeeld wat met je als je als LGBTQIA opgroeit in een kleine gemeenschap waar je regelmatig verwijten naar het hoofd geslingerd krijgt. Ik maakte het mee. Je kan niet anders dan wachten tot je gaat studeren om in een nieuwe leefwereld terecht te komen.”

“Een droomwereld creëren voor iemand anders is ook wat ik tijdens mijn werk als stylist probeer te doen. Ik werk intussen tien jaar voor Lady Gaga en beleefde met haar ook al heel wat memorabele avonden. Zoals de periode van haar Oscar-win en haar verschijning op het filmfestival van Venetië. Magisch was dat, met haar roze flamingokleed. Maar ik heb haar ook een avond uitgebreid getroost toen ze een zware angstaanval doormaakte. Later droeg ze in het Sportpaleis het nummer The Edge of Glory aan me op. Ik ben nog altijd blij dat ik tijdens die moeilijke avond ook een veilige wereld voor haar heb kunnen creëren.”

Volledig scherm Tom Eerebout © Nathalie Samain

