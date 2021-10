“Tijdens een manie voelt het alsof er verschillende telefoongesprekken tegelijk bezig zijn in mijn hoofd.” Lieve (57) vertelt over haar bipolaire stoornis

COLUMN. Gelein houdt een depressie­dag­boek bij. “Ik zit in een constante staat van ‘mèh’”

16 september Onze mentale gezondheid zit nog lang niet op het niveau van voor corona, toont de nieuwe Covid-19-gezondheidsenquête aan. We voelen ons angstiger, eenzamer, maar ook neerslachtiger. In juni kampte maar liefst vijftien procent van de volwassen bevolking met een depressieve stoornis. Het overkwam ook onze collega Gelein (34). Sinds ze het etiket ‘depressief’ opgeplakt kreeg, houdt ze een dagboek bij, dat je vanaf nu elke week hier kan lezen. Daarin schrijft ze over haar emoties en diepe dalen, maar ook over de fijne momenten die ze soms meemaakt. Een kwetsbaar relaas over kapotte hersenen, plakkerige grond, to-dolijstjes en depressiemopjes. “Het is het onbekende, het onzekere van zo’n depressie dat ik eng vind.”