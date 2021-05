Tatyana Beloy combineert mama zijn met een podcast, eigen zaak, tv-werk en schrijven: “Was nooit bang dat het moederschap mijn carrière zou schaden”

Nancy Vermeulen leidt ruimtetoe­ris­ten op: “Ik ga niet slapen zonder dat ik de sterren gezien heb”

3 mei Ben je een vroege vogel of een nachtraaf? Die vraag stellen we elke week aan een bekend gezicht. Deze keer aan de beurt: Nancy Vermeulen (45). Ze is van kleins af aan gefascineerd door onze sterrenhemel en traint nu ruimtetoeristen, al spreekt ze zelf liever over ‘private astronauten’. “Het was altijd mijn droom om astronaut te worden. Dat maakte van mij op school een buitenbeentje, een alien.”