Tanja (39) kreeg in april te horen dat ze terminaal is. “Ik neem geen blad meer voor de mond en doe wat ik wil”

“Een pamper werkt niet bepaald uitnodi­gend.” Rudy en Kaat getuigen over de impact van kanker op hun intieme leven, oncopsycho­lo­ge Hadi geeft duiding

“Ik had een gezonde sekslust. Maar tijdens de behandeling wilde ik ’s avonds niets liever dan slapen.” De impact van kanker op je intieme leven is immens, de openhartigheid daarover dan weer minimaal. Kaat*(30) en Rudy (70) brengen daar verandering in en laten ons binnenkijken in hun slaapkamer. Oncopsychologe Hadi Waelkens geeft tekst en uitleg bij het taboe op kanker en seksualiteit. “Kankerpatiënten hebben tot een jaar na hun behandeling minder zin.”

22 oktober