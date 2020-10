Sven Ornelis: “Op mijn begrafenis moet er vooral lekker gegeten en gedronken worden”

Als Sven Ornelis ooit komt te gaan, zal hij herinnerd worden als warme ochtendstem en gulle gastheer. Maar hoe ziet hij zijn eigen afscheid? Wij vroegen hem op de man af welke uitvaart hij in gedachten heeft. Het taboe voorbij.

Heb je ooit al nagedacht over hoe jouw begrafenis er mag uitzien?

Ja en nee. Ik ken mensen die uitgeschreven scenario’s hebben, zo concreet heb ik het zelf niet voor ogen. Maar de sfeer die ik ambieer, is voor mij wel heel duidelijk. Wat voor mij belangrijk was tijdens mijn leven, mag ook voelbaar zijn op mijn uitvaart. Ik hou van mensen entertainen en hen in de watten leggen. Op mijn begrafenis komt er dus geen koffietafel. Nee, ik wil dat mijn vrienden en familie lekker kunnen eten en goede wijn kunnen drinken. Als ik morgen het loodje leg, dan mogen ze chef-kok Roger van Damme bellen. Die weet hoe hij mijn gasten moet verwennen met een knipoog naar mijn leven.

Is er plaats voor een luchtige noot?

Natuurlijk, ik hoop ook dat mensen over het verlies heen raken. Maar ik wil geen opgeklopte vrolijkheid opdringen. Er moet respect zijn voor het verdriet dat er eventueel is. Het hangt natuurlijk ook af van de context. Het is anders als je op je 94ste rustig kan heengaan dan wanneer je op jongere leeftijd plotseling sterft. De dienst hoeft niet dramatisch te zijn voor mij maar ik wil evenmin een foute party.

Zou je voor een klassieke of eerder atypische uitvaart kiezen?

Ik heb een haat-liefdeverhouding met religie. Ik ben heel katholiek opgevoed en heb tot op heden veel respect voor de waarden die daarbij horen. Maar ik ben niet meer gelovig. Toch zou ik mijn dienst graag door een pastoor laten leiden. Sjaak is één van mijn beste vrienden en werkt in een parochie in Nederland. We kennen elkaar door en door, op alle belangrijke momenten was hij van de partij. Het hoeft dus geen klassieke begrafenismis te worden maar ik zou het wel mooi vinden als hij de dienst leidt.

Welke muziek zou je kiezen?

Ik hou van jazz, soul en croonermuziek. Michael Bublé, Diana Krall en Charles Aznavour mogen dus zeker weerklinken op mijn begrafenis.

Welke dienst vond je zelf mooi?

Die van Dré Steemans, door de meesten gekend als Felice, zal me altijd bijblijven. Hij overleed elf jaar geleden heel onverwacht aan een hartaderbreuk. Dat was voor ons allemaal een schok en toch werd er op één week tijd een heel aangrijpende dienst in elkaar gestoken. Het afscheid vond plaats op een kasteeldomein, waar Paul Michiels optrad. De urne van Dré werd naar buiten gedragen door de leden van de chiro waar hij kookouder was. Het was een heel zonnige dag maar toen we naar buiten stapten, begon het plots heel hard te regenen. Het was een heel pijnlijk en ingrijpend moment en langs de andere kant ook van een grote schoonheid door de oprechte en intense emoties die loskwamen.

Hoe wil je herinnerd worden?

Als iemand die gul in het leven stond en bij wie je lekker en uitgebreid kon tafelen en babbelen. Ik hoop dat mensen zich thuis en welkom voelden bij mij want ik doe niets liever dan gasten ontvangen. Er zullen natuurlijk ook anderen zijn die zeggen: die Sven Ornelis, dat was een ambetanterik! Dat mag ook. We zijn allemaal gezegend met onze talenten en kwaliteiten maar ook met onze kleine kantjes, zonden en moeilijke momenten. Ik wil dus zeker niet als een halve heilige herinnerd worden want dat was ik niet.

Moest er een hemel bestaan, met wie zou je dan graag een theekransje houden boven?

Ik zou het fantastisch vinden om mijn grootouders terug te zien. Zij hebben mij alleen als kind gekend maar ze weten niet wat er van me geworden is. Ik zou hen graag vertellen wat het leven mij bracht en ook hen bevragen. Ik weet bijvoorbeeld niet hoe ze als verliefde puber waren of op welke teleurstellingen ze zoal botsten. Helaas geloof ik niet dat er leven is na de dood.

Hoe komt het, denk je, dat er zo’n taboe hangt rond praten over de dood?

Het is natuurlijk niet de meest aangename gedachte. Als je positief in het leven staat, hoop je dat je het nog een tijdje uitzingt. Ik denk dat voor veel mensen hun eigen dood ook niet het grootste probleem is. De dood is het einde, klaar. Maar ik ben zelf wel bang voor het verlies van dierbaren. Ik wil mijn partner niet verliezen en mijn ouders ook nog lang niet. Maar het gebeurt wel in het leven. En dan kunnen we elkaar maar beter op een mooie manier herdenken. Of je nu gelooft in een sterretje aan de hemel of in het grote niets.

