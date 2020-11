Styliste Linda Van Waesberge neemt elke ochtend een foto van de zonsopgang: “Ik ben al 10 jaar vrijgezel, maar nooit eenzaam”

Ben je een vroege vogel of een nachtraaf? Die vraag stellen we elke week aan een bekend gezicht. Deze keer aan de beurt: Linda Van Waesberge (67), ex-manager van Clouseau en nu styliste voor tal van magazines. Elke dag staat ze rond 5 of 6 uur op – soms zelfs om 4 uur – en geniet ze op haar eentje van de zonsondergang in haar appartement in Raversijde.

Wie is zij?

• 67 jaar (geboren op 4 maart 1953)

• werkt als personal shopper en styliste voor tal van magazines

• was jarenlang muziekuitgever voor onder meer Vaya Con Dios, De Kreuners, TC Matic en Helmut Lotti en werd daarop vijf jaar manager van Clouseau, tot ze in modeland arriveerde

• heeft al bijna veertig jaar een fantastische dochter, Eva

• is vrijgezel en woont aan de kust in Raversijde

“Elke ochtend neem ik een foto van de zonsopgang aan zee. Eéntje maar. Die post ik dan online. Hoewel het onderwerp elke dag hetzelfde is, is geen enkel beeld hetzelfde: of het weer is anders, of de kleuren, of het licht … Boeiend vind ik dat.”

“Ik woonde jarenlang in Brussel en nam daar vanaf het terras van mijn appartement elke dag een foto van de zonsopgang boven de stad. Toen ik twee jaar geleden aan zee kwam wonen, was ik geambeteerd omdat dat niet meer kon. Tot mijn moeder zei: waarom doe je niet hetzelfde maar dan met de zonsopgang boven de zee? Sindsdien neem ik hier elke ochtend een foto vanop het strand, tenzij het te hard waait. Boven de 5,5 beaufort ga ik niet meer. Dan waai je letterlijk weg.”

Quote Mijn pa wordt binnenkort 92 en mijn moeder 90. Zij waren als de dood om in een rusthuis terecht te komen en dus kwam ik voor hen aan zee wonen

“Ik ga elke dag op hetzelfde bankje op de dijk zitten. ’s Morgens is het strand helemaal leeg en voel en ruik je de zee het best. Ik adem dan altijd goed in en uit en ben ervan overtuigd dat ik keigezond bezig ben. De zee geeft me mentale rust, en de golven spoelen je zorgen echt weg. De zee is het enige dat mij ermee verzoent dat ik niet meer in Brussel woon, want voor de rest vind je aan de kust ook veel lelijke dingen: vooral veel bruine ramen en deuren.” (lacht)

Kop koffie en een sigaret

“Mijn ochtendritueel is de jongste twee jaar nauw verbonden aan dat van mijn ouders. Mijn pa wordt binnenkort 92 en mijn moeder 90. Zij waren als de dood om in een rusthuis terecht te komen en dus kwam ik voor hen aan zee wonen. Ze wonen nu op de verdieping onder de mijne. Ik sta elke dag vroeg op – rond 5 à 6 uur – en zie die extra ochtenduren als tijd die ik cadeau krijg om flutdingen mee te doen, zoals het nieuws lezen en sociale media checken. Door vroeg op te staan, begin ik nooit zenuwachtig aan de dag.”

“Heel soms word ik al om vier uur wakker en denk ik: komáán, dit is erover. Ik doe dan mijn best om nog wat te slapen, maar dan voel ik me toch met de seconde wakkerder worden. Ontbijten doe ik nooit, al drink ik thuis wel een kop koffie en rook ik een sigaret voor ik mijn foto ga nemen op het strand. Daarna ga ik langs bij mijn ouders om daar de rolluiken te openen en te zien wat zij nodig hebben. Ik help mensen graag. Dat deed ik vroeger tijdens mijn job als muziekuitgever en nu ook in mijn job als styliste.”

Quote Vrouwen zeggen me soms ‘Ik sta niet met rood’. Maar dat is vaak ten onrechte. De seizoenen veranderen, jijzelf verandert en je moet je gevoel volgen

“Ik krijg veel berichten van vrouwen die zeggen dat ze zich lelijk voelen – hun menopauze is achter de rug en ze voelen zich lelijk, of hun man is weg, of hun man vindt hen lelijk. Of soms zijn het beeldschone jonge meisjes die zich lelijk voelen doordat ze online gepest worden. Het maakt me gelukkig dat ik hen kan helpen zich weer goed te voelen over zichzelf.”

“Vrouwen zeggen me soms ‘Ik sta niet met rood’. Maar dat is vaak ten onrechte. De seizoenen veranderen, jijzelf verandert en je moet je gevoel volgen. Zo heb ik tijdens een personal shoppingtrip ooit aan een echtgenoot gevraagd om buiten te wachten, want zijn vrouw trok mooie dingen aan, waarop hij die dan afwees. Er is nog werk aan onze emancipatie. Ik leer vrouwen graag om opnieuw te vertrouwen op hun eigen oordeel – op modevlak dan, hé.”

Geen last van eenzaamheid

“Hoewel ik al tien jaar vrijgezel ben, ben ik nooit eenzaam. Ik breng mijn ochtenden het liefst alleen door. Dat heb ik gemeen met mijn dochter Eva, die in Brussel woont. Ik heb met elk van mijn ex’en een goede relatie, behalve met mijn laatste ex. Dat was toch een behoorlijke faux jeton. (lacht) Door hem ben ik nog altijd heel blij om vrijgezel te zijn. En ik kende hem nochtans al langer, hé. Ik wist ook dat beginnen met hem fout zou uitdraaien. Maar ach, ik heb het toch gedaan.”

Quote Ik maak er een hobby van om plezant te verouderen. Zo heb ik alle kleuren grijs in mijn coupe gelaten bij de kapper

“Nu ben ik liever alleen. Ik zou er niet meer aan kunnen wennen. Je wordt zo excentriek in je tijdsbesef en gewoonten. Ik amuseer me ook echt alleen. Ik maak er bijvoorbeeld een hobby van om plezant te verouderen. Zo heb ik alle kleuren grijs in mijn coupe gelaten bij de kapper. Verder kan ik urenlang lezen zonder gestoord te worden door iemand die vraagt: wanneer gaan we eten?”

“Ik heb zelf geen last van eenzaamheid, maar aan anderen die het wel zijn, zou ik zeggen: begin een volkstuintje. We hebben allemaal groen nodig, en je komt er andere mensen mee tegen, of je nu sociaal bent of niet. Of voor de durvers: stop een kaartje in de bus bij je buren waarop staat: Ik ben je eenzame buur, mag ik je helpen met iets? Mensen helpen is de sleutel tot geluk. Dat, en elke dag contact houden met de natuur.”

