Straks is er een ‘Aardbei-maan’, en dat zullen we geweten hebben. “Sommige mensen beleven een grote doorbraak”

Slecht geslapen? Rare dromen? Een existentiële crisis over je carrière? Dat kan te wijten zijn aan de volle maan die deze nacht aan de hemel staat. Het is er namelijk niet zomaar eentje: het is de ‘Aardbei-maan’. Wetenschapsjournalist Martijn Peters legt uit wat er zo bijzonder aan is. Astrologe Nele Costers licht toe hoe we de impact kunnen voelen. “Sinds eind mei zijn er een heleboel astrologische fenomenen gepasseerd en dat heeft z’n stempel achtergelaten op ons.”

Om 20.40 uur staat ze vanavond op haar volst: de maan. En het is deze keer een specialleke. In Amerika spreken ze van de Strawberry Moon, bij ons noemen we het fenomeen de Aardbei-maan of Rozen-maan. Klinkt mooi, nogal poëtisch. En op basis van de termen zou je denken dat het hemellichaam deze nacht romantisch rood-roze kleurt, maar daar heeft het eigenlijk niets mee te maken, zegt wetenschapsjournalist Martijn Peters. “De volle maan is niet roze, maar gewoon goudkleurig.”

Quote Tijdens de maand juni oogst men in het noordoos­ten van de Verenigde Staten aardbeien. Dat diende simpelweg als inspiratie voor de benaming. Wetenschapsjournalist Martijn Peters

Waar het dan wel om draait? Er is een link met de seizoenen. “Ze draagt deze naam omdat het de eerste volle maan is van de zomer. Plus, tijdens de maand juni oogst men in het noordoosten van de Verenigde Staten aardbeien. Dat diende simpelweg als inspiratie voor de benaming”, legt Peters uit. “Soms wordt deze volle maan ook wel eens de Rozen-maan of Planten-maan genoemd omdat de rozen en planten in bloei staan.”

Supermaan

Het bijzondere is dat de Aardbei-maan dit jaar ook een supermaan is. “Dat is een volle maan die groter en helderder opkomt dan gewoonlijk. Meestal gebeurt dit een 3 à 4 keer per jaar. Dit is de laatste supermaan van 2021", verklaart de wetenschapsjournalist. “Dat een volle maan niet constant even groot is, komt doordat de afstand tussen de maan en de aarde niet altijd hetzelfde is. Dat is het gevolg van de baan die de maan om de aarde aflegt. Net zoals de planeten in ons sterrenstelsel is dit geen cirkel maar een ellips. Soms staat de maan daardoor dichter bij de aarde en soms verder weg. De kortste afstand bedraagt rond de 363.300 km. In dit geval spreekt men van een supermaan. Er zal enkel wat lichte bewolking of afwisselend opklaringen en wolken zijn in de komende nachten. Dus kijk zeker eens omhoog.”

Onrustige nachten

Dat een volle maan een bepaalde invloed uitoefent, wordt al eeuwen gezegd. Het zou ervoor zorgen dat we ons vreemd gedragen, dat we ons emotioneler voelen en vooral: dat onze nachtrust eronder lijdt. “Mensen slapen onrustiger, minder vast en ze liggen beduidend meer te woelen in bed”, knikt astrologe Nele Costers van Adara. “Dat kan op de dag van de volle maan zelf, maar ook vier dagen ervoor en erna.”

Samen met Costers geloven velen dat ons lichaam zich vreemder gaat gedragen als de volle maan aan de hemel verschijnt, al is dat wetenschappelijk nog nooit bewezen. “Astrologie is een moeilijk onderwerp om te vatten in wetenschappelijke studies”, zegt Costers met een lachje. “Maar het is frappant dat zo veel mensen - los van elkaar - hetzelfde effect ondervinden. Voor mij is dat geen wetenschappelijk maar wel een spiritueel bewijs.”

Op steroïden

Volgens de astrologe brengt de Aardbei-maan ook heel wat heftige gevoelens met zich mee. De kosmos heeft er namelijk een drukke maand opzitten, en dat laat een stempel achter op ons. “Sinds eind mei zijn er een heleboel astrologische fenomenen gepasseerd. Op 26 mei was er een volle maan, die ook een bloedmaan, supermaan en lunar eclipse was! Bij zo’n eclipse staan de zon, de aarde en de maan op één lijn. Ik spreek dan van een maan op steroïden. De kracht die ze uitstraalt, is enorm groot. Het gevolg: het lijkt alsof je een schop onder je kont krijgt. Dat kan zich op verschillende manieren vertalen: het afronden van een project, het einde van een bijzondere ervaring, een doorbraak in een lastige situatie, ...”

“Op 10 juni was er een nieuwe maan én opnieuw een maansverduistering. Vier dagen later vormden de planeten Uranus en Saturnus een vierkant, ze stonden haaks op elkaar. Dat creëerde veel spanning. Niet toevallig hadden veel mensen dan het gevoel dat ze hun eigen ding wilden doen, dat ze niet langer wilden gehoorzamen aan opgelegde regels en dat ze zich wilden afzetten tegen de politiek, tegen de overheid en het establishment.”

“Daar komt nog eens bij dat we zopas midzomer vierden op 21 juni, of de langste dag van het jaar. Dat moment wordt in veel culturen geëerd omdat het staat voor een climax en feestvieren. En vanavond, op 24 juni, hebben we dus de Aardbei-maan.”

Steenbok, Kreeft, Ram en Weegschaal zijn gevoeliger

Ook het sterrenbeeld waarin de volle maan staat, speelt een rol. Costers: “Als je vanop de aarde naar de kosmos kijkt, kan je een gordel waarnemen waarin de twaalf sterrenbeelden prijken. De sterrenbeelden zijn eigenlijk clusters van sterren die bij elkaar liggen, en die lang, lang geleden hun naam kregen van Babyloniërs en de Oude Grieken. De benamingen gebruiken wij dus nog steeds. De maan - maar ook de zon en de planeten - bewegen constant, en op de achtergrond in de kosmos kan je dus telkens een specifiek sterrenbeeld waarnemen.” Je kan het met andere woorden beschouwen als de locatie, de backdrop of het decor.

Quote Veel mensen staan stil bij hun work-li­fe-ba­lans. Sommigen maken de bedenking dat ze meer aandacht moeten hebben voor hun gezin, voor huiselijk­heid. Iemand anders kan een doorbraak maken op carrière­vlak. Astrologe Nele Costers

Het decor van de maan is momenteel de Steenbok. “Dit sterrenbeeld nodigt mensen uit om eens te kijken naar hun professionele plaats in de maatschappij. Nemen we te veel hooi op onze vork? Wat zijn onze ambities? Wat willen we nalaten op werkvlak?”, verklaart Costers. “Aan de andere kant staat de zon in Kreeft. Dat dierenriemteken heeft meer te maken met moederschap, gezellig thuis zijn, jezelf verwennen, in de zetel kruipen met een goed glas wijn, naar binnen keren. Die twee tekens staan in groot contrast met elkaar. Het resultaat: veel mensen staan vanavond misschien eens extra stil bij hun work-life-balance. Sommigen maken de bedenking dat ze meer aandacht moeten hebben voor hun gezin, voor huiselijkheid. Iemand anders kan een doorbraak maken op carrièrevlak.”

Een paar mensen zullen hier meer effect van ondervinden. “Het gaat over de dierenriemtekens Kreeft en Steenbok, uiteraard, maar ook Ram en Weegschaal. Dat geldt trouwens niet alleen voor je sterrenbeeld, ofwel je zonneteken: dat duidt aan in welk dierenriemteken de zon stond toen je werd geboren. Maar ook voor je maanteken - hoe de maan ten opzichte van de aarde stond bij je geboorte - en de ascendant, het dierenriemteken dat op het moment van je geboorte aan de oostelijke horizon stond.”

Benieuwd wat jouw zonneteken, maanteken en ascendant is? En of die een Kreeft, Steenbok, Ram of Weegschaal zijn? Dat kan je berekenen via de website astro.com of de app Co-Star. Je hebt er alleen je geboorteplaats, -tijd en -datum voor nodig.

