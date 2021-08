Steeds meer vrouwen dumpen hun beha: 3 vrouwen getuigen, expert licht toe hoe (on)gezond dat is. “Borsten moeten wiebelen”

De beha heeft afgedaan. Celebrities als Rihanna of Miley Cyrus verwijderden het kledingstuk uit hun garderobe en ook in ons land laten vrouwen en masse de beha in de kast. Margo (25), Kathleen (28) en Marijke (30) getuigen. “Soms voel ik me wel bekeken als mijn tepels zichtbaar zijn onder een topje.” Borstweefseltherapeute Leen Steyaert licht toe of het gezond is om de boezem zo vrij te laten. En voor wie de beha (nog) niet durft te dumpen, heeft ze tips voor een alsnog vrijer gevoel.