Steeds meer mama’s op een broze wolk, Louise getuigt. “Ik voelde geen opluchting of blijdschap na de geboorte”

“Tijdens een manie voelt het alsof er verschil­len­de telefoonge­sprek­ken tegelijk bezig zijn in mijn hoofd.” Lieve (57) vertelt over haar bipolaire stoornis

“Zelfs mijn zesde zintuig wordt actief: ik voel aan wat de uitkomst van een film of het antwoord op een vraag zal zijn nog voor er iets is gezegd.” Lieve Lodewyckx (57) heeft een bipolaire stoornis. In onze reeks ‘Storm in mijn hoofd’ vertelt ze openhartig over hoe ze zich voelt tijdens een manie en een daaropvolgende depressie. Samen met psychiater dr. Pascal Sienaert duidt ze hoe je een bipolaire stoornis herkent, waarom veel mensen een verkeerde diagnose krijgen en hoe je als naaste kan helpen. “Een bipolaire stoornis is een van de meest erfelijke psychische aandoeningen.”

17 oktober