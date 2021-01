Stand-upcomedian en actrice Serine Ayari (29): “Als een man me leuk vindt, denk ik: ik ben het niet waard”

Serine Ayari maakte vorig jaar haar opwachting in ‘De Slimste Mens’. Ze overleefde één aflevering, maar de comedienne en actrice met Tunesische roots maakte indruk op Vlaanderen. Ondertussen timmert ze verder aan haar stand-upcarrière. “Als vrouw in de comedywereld moet ik me dubbel zo hard bewijzen. Vaak word je als vrouw lief behandeld maar niet au sérieux genomen. ‘Leuk, er komt eens een meisje iets proberen. Dan zijn de mannen in de zaal ook eventjes content’. Het heeft ervoor gezorgd dat ik steeds harder ben gaan werken. Als ik mezelf vergelijk met sommige mannen met wie ik twee jaar geleden ben begonnen, sta ik verder.”

In NINA legt ze haar ziel bloot. “Op school noemden kinderen me ‘King-Kong’. Ze gooiden bananenschillen naar me. Ik was groot, imposant en heel dik. Obees, zeg maar. Ik vond die pesterijen vreselijk, maar deed alsof het me niet raakte. Humor was alweer een reddingsboei. Omdat ik grappig was, had ik altijd wel een paar vrienden. En was ik niet de eenzame in een hoekje.”

