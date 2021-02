Sportanker Lies Vandenberghe werd pas bij de nieuwsdienst een ochtendmens: “Het geeft een enorme kick om als eerste het nieuws naar de luisteraars te brengen”

Ben je een vroege vogel of een nachtraaf? Die vraag stellen we elke week aan een bekend gezicht. Deze keer aan de beurt: sportanker Lies Vandenberghe (30). Ze vertelt hoe haar job bij de nieuwsdienst haar ritme doorheen heeft gezwierd - “Ik stond om kwart voor vier op en was om vijf uur op de redactie.” - en praat ronduit over haar grote liefdes Maarten Breckx en hun zoontje Georges. “De angst dat er iets met Georges zou gebeuren, kan me soms zot maken.”

Wie is zij?

• 30 jaar, geboren op 15 januari 1991 in Brugge

• woont in Antwerpen

• studeerde journalistiek en werkt sinds 2014 voor de nieuwsdienst van VTM: eerst als reporter, dan als nieuwslezer voor Qmusic en JOE

• sinds april 2020 het eerste vrouwelijke sportanker bij VTM NIEUWS

• getrouwd met Maarten Breckx, ze hebben een zoontje

“Van mijn ouders heb ik geleerd dat je hard moet werken als je iets wil bereiken. Ik heb alle kansen benut om deze job te kunnen doen. Ik ben fier om het eerste vrouwelijke sportanker te zijn op VTM. Als er meisjes zijn die de sportjournalistiek in willen en ik kan hen daarbij motiveren, vind ik dat fantastisch.”

“Ik studeerde in het middelbaar altijd ’s nachts. Vaak ging ik recht naar het examen – of na een uurtje slaap. Mijn moemoe – mijn grootmoeder die naast ons woonde en mij mee heeft opgevoed – zei altijd dat ik moest slapen, dat je dan informatie verwerkt. Maar zelfs aan de hogeschool is het niet gelukt. Pas nadat ik begon op de nieuwsdienst, ben ik een vroege vogel geworden. Bij het radionieuws werkte ik in shifts: soms de vroege, soms de late. Ik zou nooit meer terug willen naar dat ritme, want dan heb je altijd een soort jetlag. Na de geboorte van Georges mocht ik uitsluitend het nieuws lezen in de Ochtendshow van Q. Dat was mijn redding – en daar heb ik écht de ochtend leren appreciëren. Ik stond om kwart voor vier op en was om vijf uur op de redactie. Het was een energiek team, met een vrolijke Anke Buckinx die dan al een lasagne zat te eten en Wim Oosterlinck die de kranten doornam. De ochtend is een onbeschreven blad: het geeft een enorme kick om als eerste het nieuws naar de luisteraars te brengen.”

Quote Ik teer een hele dag op ons ochtendmo­ment. De allerleuk­ste zijn die met ons drietjes Sportanker Lies Vandenberghe

Ochtenden met drie

“Dankzij mijn zoontje ben ik in dat vroege ritme gebleven. Mijn man en ik hebben al 19 maanden geen wekker meer nodig. Gemiddeld slaap ik zo’n 7 à 8 uur. Maarten en ik hebben afgesproken dat wie die dag op het scherm komt langer mag slapen. Maar ik blijf nooit lang liggen. Anders mis ik de tijd met Georges ’s ochtends en zie ik hem een hele dag niet – tegen dat ik thuis ben, slaapt hij. Ik teer een hele dag op ons ochtendmoment. De allerleukste ochtenden zijn die met ons drietjes.”

“Ik heb Maarten op het werk leren kennen. Hij kwam vaak dingen vragen, altijd professioneel, maar ik voelde telkens een zekere spanning – lag dat aan mij? (lacht) Het is organisch gegroeid. Ik vond hem supergrappig en hij is intelligent en heel wijs. Maarten kon me snel ‘lezen’. ‘Je bent onzeker: dat is voor niets nodig’, zei hij dan. Hij liet me rap groeien als mens. Zodra we een relatie hadden, wist ik snel dat ik met hem wilde trouwen en vooral, dat ik met hem kinderen wilde. Ik kan niet zeggen waarom. Het was een gevoel. Hij is mijn baken van rust – ook in de opvoeding van Georges. Ik vind dat ons zoontje meegaat in onze flow; het enige dat ik vooraf heb onderschat, is hoeveel ik zou piekeren. De angst dat er iets met hem zou gebeuren, kan me soms zot maken – ik weet dat het dan gedaan zou zijn met me. Maarten zegt dat het zinloos is, piekeren over zaken waar je geen vat op hebt. En hij heeft gelijk.”

Litteken voor de familie

“Zelf bleef ik tot dusver gespaard van grote tegenslagen – hout vasthouden – maar de mensen rond me niet. Mijn grootmoeder heeft drie kinderen verloren. Twee baby’s, Anneke en Marianneke, leefden niet lang na hun geboorte. Moemoe is 85 jaar en ziet hen nog in haar armen liggen. Ze weet na al die jaren nog niet waar ze zijn, want in haar tijd werden zulke kleintjes begraven in een soort massagraf. Als ze erover praat, krijgt ze nog tranen in haar ogen. En ik ook. Ook mijn vader is twee keer door het oog van de naald gekropen. Toen ik nog een kleuter was, heeft hij een zwaar motorongeluk gehad en lag hij in coma. Ik weet nog hoe mijn tante toen op een avond bij ons kwam aanbellen. ‘Hij gaat doodgaan’, zei ze tegen mijn mama. Waarop mijn moeder riep: ‘Naar boven!’ Mijn broer Jan en ik mochten dat niet horen, hoewel je als kind wel alles aanvoelt. Dat blijft je bij. Later heeft mijn vader slokdarmkanker overleefd. (even stil) Het was dezelfde tante die kwam vertellen dat mijn vader een ongeluk gehad had, die een paar jaar nadien overleden is, aan longkanker. Haar verlies is een litteken voor de hele familie. Ik besef erg goed dat het snel gedaan kan zijn, dat ik mijn pollekes mag kussen. Ondanks alles wat moemoe heeft meegemaakt, blijft ze altijd positief in het leven staan. Zij is mijn grote voorbeeld.”

Lees ook: