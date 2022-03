Soja is ook stoer. Sportieve ‘vegan bros’ willen bewijzen dat plantaardige voeding wél mannelijk is

“Echte mannen eten vlees, en dan liefst een rode, bloederige biefstuk.” Het is een idee dat nog steeds leeft: wereldwijd eten aanzienlijk minder mannen vegetarisch of veganistisch in vergelijking met vrouwen. Al lijkt er stilaan een kentering te komen. ‘Soy boys’ en ‘vegan bros’, waar ook zanger Tijs Delbeke (37) en topsporter Frans Claes (38) toe behoren, willen (seksistische) stereotypen over plantaardige voeding de wereld uitschoppen.

Steeds meer mensen koken plantaardig. Dat blijkt uit een recent onderzoek van EVA vzw, dat in maart ook de VeggieChallenge organiseert. Een op de drie Belgen eet minstens wekelijks vegetarisch, en het percentage van vegetariërs en veganisten stijgt traag maar gestaag: van vijf procent in 2020 naar acht procent in 2022.

Maar er blijven grote verschillen tussen mannen en vrouwen. Studies tonen dat het voor veel mannen moeilijk is om hun vleesconsumptie te minderen. Het cliché dat mannen (moeten) houden van vlees — en dan liefst een steak, sappige burger of uitgebreide barbecue — lijkt dus te kloppen.

Quote In ‘Billie vs Benjamin’ zag je het ook: een vegan vrouw, en een man die gruwelt bij het idee van gegrilde tofoe. Tijs

Dat bevestigt ook zanger Tijs Delbeke, die al zeven jaar veganistisch eet. Zelf maakte hij de keuze omwille van z’n bekommernis om het klimaat, milieu en dierenwelzijn. “Het beeld dat ‘echte mannen vlees eten’ heerst nog steeds. Kijk maar naar ‘Billie vs Benjamin’. Dat gaat over een linkse vrouw die verliefd wordt op een man uit een rechts milieu. Zij is vegan, hij gruwelt bij het idee van gegrilde tofoe. Tja, door zo’n reeks worden stereotiepe overtuigingen natuurlijk erg gevoed.”

(Lees verder onder de foto van Tijs Delbeke met zijn vrouw en twee kindjes.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door ELISABETH VAN LIEROP (@elisabeth.van.lierop) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Prehistorische machocultuur

De Amerikaan Carol J Adams vraagt zich al jaren af waar dat cliché vandaan komt, en schreef er ook verschillende boeken over. “We leven in een genderbinaire wereld”, schrijft hij in een van die boeken. “We delen dingen graag op in twee hokjes: dingen zijn mannelijk of vrouwelijk. En elke keer dat een man veganist wordt, wordt dat hokjesdenken uitgedaagd.”

Veel heeft natuurlijk te maken met slimme marketing. Reclamefilmpjes tonen al jaren stoere binken aan de barbecue om consumenten vlees te laten eten. Maar volgens sommige psychologen zit de verklaring nog iets dieper en dateert het stereotype uit onze prehistorie. Meer bepaald zou het een veronderstelling zijn die we meekregen van onze verre voorouders. Mannen waren toen jagers en vrouwen verzorgers. Steven Heine, psycholoog aan de Universiteit van British Columbia, zei daarover tegen de BBC: “Vlees werd gelinkt aan gevaar. Mannen die de vleesvoorraad spekten, waren stoer en genoten aanzien. Dat idee is blijven voortzinderen.”

Poll Vind jij mannen die plantaardig eten minder mannelijk? Ja

Nee Vind jij mannen die plantaardig eten minder mannelijk? Ja (0%)

Nee (100%)

Van scheldwoord naar compliment

Duizenden jaren later linken we vlees nog steeds aan macho’s. Het omgekeerde geldt ook: er zijn mensen die denken dat veganisme iets voor meisjes is. Radicaal-rechts heeft zelfs een denigrerende term bedacht voor een veganistische man: ‘soy boy’. Een sojajongen dus, die graag sojalatte drinkt en vrouwelijke trekken heeft.

Hoewel ‘soy boy’ eerst gebruikt werd als scheldwoord, zijn er steeds meer mannen die zich de stempel toe-eigenen. Alles waar vanuit de rechtse hoek mee gelachen wordt, ziet de sojajongen juist als een krachtig compliment. De Amerikaan Austin Archer is zo iemand. Hij heeft een miljoen fans op TikTok en meer dan 42.000 volgers op Instagram, en hij maakte een tijd geleden het nummer met de titel ‘Soy Boy’. De lyrics spreken voor zich. “No I don’t like to take charge. I’m a feminist anti-racist and my muscles are not large. Sometimes I cry and sometimes I dance, sometimes I like to be romanced. I’m a soy boy”, zingt hij vrolijk.

(Lees verder onder de video.)

@yourpal_austin On my way to Alpha-Con!!! ♬ original sound - Austin Archer Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Topsporters hebben géén vlees nodig

Naast de soy boys is er nog een andere beweging in opmars: die van de ‘vegan bros’. Dat zijn echte spierbundels die bewijzen dat ze geen vlees of vis nodig hebben om te werken aan hun kathedraal van een lichaam. Op sociale media kan je ze herkennen aan het gebruik van hashtags zoals #vegangains en #veganaf. Patrik Baboumian en Jordan Dranes zijn twee zulke krachtpatsers, die gebruikmaken van Instagram en co. om plantaardige voeding te promoten.

(Lees verder onder de foto.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Patrik Baboumian (@patrikbaboumian) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Verder zijn er een heleboel andere topsporters die vlees totaal hebben afgezworen. De Netflix-documentaire ‘The Game Changers’ gaat over dat onderwerp. Daarin vertellen Arnold Schwarzenegger, tennisser Novak Djokovic, F1-coureur Lewis Hamilton en een heleboel andere atleten dat ze beter presteerden nadat ze met een plantaardig dieet waren begonnen.

Quote Om de twee maanden laat ik mijn bloed controle­ren bij de sportarts en ik heb zelden tekorten. Frans Claes

In eigen land promoot mountainbiker en Belgisch kampioen Frans Claes al jaren de vegan topsport. “Veertien jaar geleden maakte ik de keuze om plantaardig te eten. Dat was nog in de prehistorie van het veganisme”, zegt hij. “Mijn moeder was ook een topatleet die op haar voeding lette, dus ze begreep mijn keuze. Maar op familiefeesten kreeg ik daar ontelbaar veel vragen over. De een al wat gekker dan de ander. Eentje die me is bijgebleven: ‘Zijn aardappelen dan vegan?’ (lacht)”

Ook vanuit de sportwereld kreeg Claes kritiek. “Vroeger meer dan nu, gelukkig. ‘Mocht je nog vlees eten, was je veel beter in je sport’, hoorde ik wel eens. En sommigen denken nog steeds dat sporters dierlijke eiwitten nodig hebben om op hoog niveau te presteren. Maar dat kan ik ontkrachten. Om de twee maanden laat ik mijn bloed controleren bij de sportarts en kijk: ik heb zelden tekorten.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Frans Claes. © Erwin Haiden

Positieve evolutie

Claes: “Doorheen de jaren heb ik gemerkt dat meer sporters plantaardig eten. Waar men vroeger dacht dat je een steak nodig had om aan een koers te beginnen, is dat nu helemaal niet meer het geval. Er zijn gewoon amper mannelijke sporters die naar buiten komen met hun voedingspatroon.”

Tijs knikt. “Mannen die vegan eten worden sowieso onderbelicht, maar dat is ook onze eigen fout. We laten te weinig onze eigen stem horen. Dus bij deze: ik ben vegan en ik ben totaal niet ondervoed, plattekes of wat dan ook. (lacht) Integendeel, ik voel me er juist beter door. Alsof ik meer energie heb. Ik geloof dat veel mensen hetzelfde zouden ervaren, op voorwaarde dat ze zich informeren. Veel producten zijn vandaag verrijkt met calcium en vitamine B12. IJzer en eiwitten zitten dan weer in veel plantaardige producten. Plus, een eiwittekort komt bijna nooit voor in het Westen, dus zorgen zijn onnodig.”

Lees ook: