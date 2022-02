Slachtoffer van wraakporno? Dit platform helpt jou de beelden offline te halen

TV Maak kennis met ‘de befkes’ uit ‘F*** You Very, Very Much’

Ze waren al te zien op Streamz, maar nu kan ook de rest van Vlaanderen maandag op Play 4 kennismaken met ‘de befkes’, de drie prettig gestoorde vriendinnen uit ‘F*** You Very, Very Much’. Het eindresultaat is een herkenbare, atypische reeks over jezelf vinden in tijden van Tinder en tofu. Daarnaast volgen we in de serie het onstuimige stadsleven van een stel hippe dertigers: een bestaan gevuld met familie, flirten, drank én drama.

7 februari