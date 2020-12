Siska Schoeters zorgde met ‘Durf te vragen’ voor een kijkcijferkanon. “Mijn huisarts vroeg me deze zomer: ‘Hoe is het met jóu?’”

Terugblikken op 2020 zonder corona te vermelden. Kan jij dat?

“Zeker. Ik had me voorgenomen om dit jaar minder te werken: mislukt. Op het eind van 2019 zat ik op mijn tandvlees. Mijn enthousiasme had me genekt. Ik sprong na een shoot voor NINA letterlijk de Eurostar op naar Londen, om ’s avonds naar een concert van Robbie Williams te gaan, om hem de dag erna te interviewen en ’s avonds laat thuis te komen, om de dag erna om zeven uur radio te maken. Dat soort dagen had ik in 2019 té veel gehad. In het begin van 2020 deed ik het kalmer aan. Maar dan kwamen er toch weer dingen op mijn pad (o.m. ‘De Vijver van Siska’ op Radio 2, red.). Wel pak ik het nu bewuster aan: als ik thuis ben, ben ik thuis. En ik besteed alles uit: de was, de strijk, de kuis en foodboxen aan huis.”