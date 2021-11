Selena Gomez start een nieuw platform om mentale gezondheid bespreekbaar te maken

Wereldwijd zijn er steeds meer mensen met psychische klachten zoals chronische stress, paniekaanvallen of een depressie. En toch blijft het een moeilijk onderwerp om over te praten. Om het stigma te doorbreken, richt zangeres en actrice Selena Gomez (29) een nieuw platform op: Wondermind.

“Mentale gezondheid is een onderwerp dat me na aan het hart ligt. Het is ontzettend belangrijk dat er plaatsen zijn waar mensen kunnen samenkomen, en waar ze kunnen zien dat ze niet alleen zijn met hun struggles”, schrijft Selena Gomez op Instagram. Op het sociale medium kondigt de zangeres tevens aan dat Wondermind begin volgend jaar gelanceerd wordt, en dat ze daarvoor in zee gaat met haar moeder, Mandy Teefey, en Daniella Pierson, CEO van het online nieuws- en lifestyleplatform The Newsette.

(Lees verder onder de foto.)

Selena’s missie: taboes uit de wereld helpen en mentale gezondheidszorg voor iedereen beschikbaar maken. Als onderdeel van Wondermind stuurt ze elke week een nieuwsbrief uit, gevuld met praktische info en inspiratie. Op de site reikt ze handvaten aan die ontworpen zijn door experts om je welzijn te verbeteren, denk aan specifieke journals, ademhalingsoefeningen enzovoort. Verder komt er ook een wekelijkse podcast.

Hot topic

“Iedere persoon legt een eigen reis af als het gaat over geestelijke gezondheid. Dat negeren of verstoppen verandert niks. Integendeel: de problemen zijn zeer, zéér echt en blijven aanwezig. We moeten hier dus dringend over beginnen te praten”, zegt Gomez nog.

Quote Het aantal mensen met angst en depressie is toegenomen met 25 procent sinds de start van de pandemie. The Lancet

Haar timing is in ieder geval treffend, want ons mentaal welzijn is een hot topic. Volgens een recente studie, die werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet, is het aantal mensen met angst en depressie toegenomen met 25 procent sinds de start van de pandemie. Ook in ons land is het een prangend thema: maar liefst een op de vijf minderjarigen en een op de zeven volwassenen kampen met een mentale stoornis, terwijl de wachttijden voor professionele hulp ellenlang zijn. Dat tonen schrijnende cijfers van Zorgnet-Icuro, de koepelorganisatie voor betere zorg.

Het is een publiek geheim dat Selena Gomez zelf ook al wat moeilijke watertjes doorzwommen heeft. Ze strijdt al een tijd tegen paniekaanvallen en depressie, en praat hier heel open over. Ze kwam er voor uit dat ze zich al meerdere keren heeft laten opnemen en psychologische hulp zocht, en dat ze bipolair is. Nu ze de juiste behandeling en medicatie krijgt, geeft ze aan dat ze zich beter voelt. Dat een bekend gezicht als Gomez hier zo openhartig over spreekt, zal alvast helpen om stigma’s te doorbreken. Ongetwijfeld zal Wondermind de conversatie over geestelijke gezondheid nog meer opentrekken.

