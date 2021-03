Schrijf eens een brief aan je toekomstige zelf: “Het is een vorm van therapie”

Een vorm van therapie

De website laat je toe om een digitale brief aan jezelf te schrijven, zo lang of zo kort als je wil. Eens de brief af is, geef je je e-mailadres door en stel je een datum in waarop FutureMe de brief aan je mag afleveren: dat kan morgen zijn, maar ook een dag in het jaar 2030. De teller op de website gaat zelfs tot 2071.

Geen inspiratie? Op de website staan ook openbare brieven van andere mensen. Zo schrijft een zekere Scarlett in maart 2020 over hoe ze in quarantaine zit en niet naar school kan. Haar vader is ziek, maar de dokters weten niet precies wat er is en ze twijfelt over haar geaardheid. Een anonieme moeder schrijft in maart 2020 naar zichzelf een jaar later: “We mogen ons huis alleen verlaten om boodschappen te doen, met handschoenen en een mondmasker aan. Is jouw wereld opnieuw veilig? Geniet je nu meer van de simpele dingen des levens?”